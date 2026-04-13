Trani accoglie AMA Immobiliare: l’unione di tre professioniste nel cuore della città

Tre nomi, un'unica visione

Uno spazio dove sentirsi a casa

Guardando al futuro

Contatti e Informazioni

9 foto Ama Immobiliare

C'è un nuovo punto di riferimento per chi cerca casa, ed è un progetto che nasce sotto il segno dell'affiatamento e dell'esperienza. Sabato sera, in un'atmosfera di festa e grande partecipazione, ha ufficialmente aperto i battenti AMA Immobiliare.Il nome dell'agenzia non è solo una promessa di cura verso il cliente, ma un acronimo che racchiude l'anima del progetto: Antonietta, Mariana e Anna. Le tre socie hanno deciso di unire le proprie forze e i propri nomi per dare vita a una realtà che punta tutto sulla trasparenza e sulla competenza.Il legame tra le tre fondatrici va oltre la semplice collaborazione lavorativa. È un'alchimia rara, cementata da anni di stima reciproca. A fare da garanzia per i cittadini di Trani ci sono le loro esperienze decennali nel settore: un bagaglio di conoscenze tecniche e di mercato che permette ad AMA Immobiliare di muoversi con estrema sicurezza tra compravendite, locazioni e consulenze."Volevamo creare qualcosa che ci rappresentasse davvero," spiegano le socie. "Abbiamo messo insieme le nostre iniziali per dire chiaramente che dietro ogni pratica ci siamo noi, con le nostre facce e la nostra storia."L'inaugurazione di sabato ha rivelato molto anche della filosofia dell'agenzia. L'ambiente di AMA Immobiliare è stato pensato per rompere gli schemi dei classici uffici formali e freddi. Si viene accolti in un ambiente moderno e ricercato, ma soprattutto estremamente accogliente, studiato per far sentire il cliente a proprio agio nel momento importante della scelta di una casa.Parenti, amici e futuri clienti hanno brindato a questo nuovo inizio, lodando la cura del dettaglio e l'energia positiva che si respira tra le mura della nuova sede.Da oggi, lunedì, AMA Immobiliare è pienamente operativa. Per Trani si tratta di una bella notizia: l'imprenditoria locale si arricchisce di una realtà solida, guidata da donne che conoscono profondamente il territorio e che hanno deciso di investire sulla qualità del servizio e sul rapporto umano.Se siete alla ricerca della vostra futura casa o desiderate una consulenza da chi il mercato lo conosce da sempre, Antonietta, Mariana e Anna, aspettano presso la sede di AMA Immobiliare.Sede: Trani, via Cavour 110Contatto telefonico: 0883954867