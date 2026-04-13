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Trani accoglie AMA Immobiliare: l’unione di tre professioniste nel cuore della città
Sabato sera si è svolta l'inaugurazione della nuova attività di Antonietta D'Ambrosio, Mariana Di Venosa, Anna Pinto
Trani - lunedì 13 aprile 2026 11.28 Sponsorizzato
C'è un nuovo punto di riferimento per chi cerca casa, ed è un progetto che nasce sotto il segno dell'affiatamento e dell'esperienza. Sabato sera, in un'atmosfera di festa e grande partecipazione, ha ufficialmente aperto i battenti AMA Immobiliare.
Il nome dell'agenzia non è solo una promessa di cura verso il cliente, ma un acronimo che racchiude l'anima del progetto: Antonietta, Mariana e Anna. Le tre socie hanno deciso di unire le proprie forze e i propri nomi per dare vita a una realtà che punta tutto sulla trasparenza e sulla competenza.
"Volevamo creare qualcosa che ci rappresentasse davvero," spiegano le socie. "Abbiamo messo insieme le nostre iniziali per dire chiaramente che dietro ogni pratica ci siamo noi, con le nostre facce e la nostra storia."
Parenti, amici e futuri clienti hanno brindato a questo nuovo inizio, lodando la cura del dettaglio e l'energia positiva che si respira tra le mura della nuova sede.
Sede: Trani, via Cavour 110
Contatto telefonico: 0883954867
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Il nome dell'agenzia non è solo una promessa di cura verso il cliente, ma un acronimo che racchiude l'anima del progetto: Antonietta, Mariana e Anna. Le tre socie hanno deciso di unire le proprie forze e i propri nomi per dare vita a una realtà che punta tutto sulla trasparenza e sulla competenza.
Tre nomi, un'unica visioneIl legame tra le tre fondatrici va oltre la semplice collaborazione lavorativa. È un'alchimia rara, cementata da anni di stima reciproca. A fare da garanzia per i cittadini di Trani ci sono le loro esperienze decennali nel settore: un bagaglio di conoscenze tecniche e di mercato che permette ad AMA Immobiliare di muoversi con estrema sicurezza tra compravendite, locazioni e consulenze.
"Volevamo creare qualcosa che ci rappresentasse davvero," spiegano le socie. "Abbiamo messo insieme le nostre iniziali per dire chiaramente che dietro ogni pratica ci siamo noi, con le nostre facce e la nostra storia."
Uno spazio dove sentirsi a casaL'inaugurazione di sabato ha rivelato molto anche della filosofia dell'agenzia. L'ambiente di AMA Immobiliare è stato pensato per rompere gli schemi dei classici uffici formali e freddi. Si viene accolti in un ambiente moderno e ricercato, ma soprattutto estremamente accogliente, studiato per far sentire il cliente a proprio agio nel momento importante della scelta di una casa.
Parenti, amici e futuri clienti hanno brindato a questo nuovo inizio, lodando la cura del dettaglio e l'energia positiva che si respira tra le mura della nuova sede.
Guardando al futuroDa oggi, lunedì, AMA Immobiliare è pienamente operativa. Per Trani si tratta di una bella notizia: l'imprenditoria locale si arricchisce di una realtà solida, guidata da donne che conoscono profondamente il territorio e che hanno deciso di investire sulla qualità del servizio e sul rapporto umano.
Contatti e InformazioniSe siete alla ricerca della vostra futura casa o desiderate una consulenza da chi il mercato lo conosce da sempre, Antonietta, Mariana e Anna, aspettano presso la sede di AMA Immobiliare.
Sede: Trani, via Cavour 110
Contatto telefonico: 0883954867
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