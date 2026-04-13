AMA Immobiliare
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Trani accoglie AMA Immobiliare: l’unione di tre professioniste nel cuore della città

Sabato sera si è svolta l'inaugurazione della nuova attività di Antonietta D'Ambrosio, Mariana Di Venosa, Anna Pinto

Trani - lunedì 13 aprile 2026 11.28 Sponsorizzato
C'è un nuovo punto di riferimento per chi cerca casa, ed è un progetto che nasce sotto il segno dell'affiatamento e dell'esperienza. Sabato sera, in un'atmosfera di festa e grande partecipazione, ha ufficialmente aperto i battenti AMA Immobiliare.

Il nome dell'agenzia non è solo una promessa di cura verso il cliente, ma un acronimo che racchiude l'anima del progetto: Antonietta, Mariana e Anna. Le tre socie hanno deciso di unire le proprie forze e i propri nomi per dare vita a una realtà che punta tutto sulla trasparenza e sulla competenza.

Tre nomi, un'unica visione

Il legame tra le tre fondatrici va oltre la semplice collaborazione lavorativa. È un'alchimia rara, cementata da anni di stima reciproca. A fare da garanzia per i cittadini di Trani ci sono le loro esperienze decennali nel settore: un bagaglio di conoscenze tecniche e di mercato che permette ad AMA Immobiliare di muoversi con estrema sicurezza tra compravendite, locazioni e consulenze.

"Volevamo creare qualcosa che ci rappresentasse davvero," spiegano le socie. "Abbiamo messo insieme le nostre iniziali per dire chiaramente che dietro ogni pratica ci siamo noi, con le nostre facce e la nostra storia."

Uno spazio dove sentirsi a casa

L'inaugurazione di sabato ha rivelato molto anche della filosofia dell'agenzia. L'ambiente di AMA Immobiliare è stato pensato per rompere gli schemi dei classici uffici formali e freddi. Si viene accolti in un ambiente moderno e ricercato, ma soprattutto estremamente accogliente, studiato per far sentire il cliente a proprio agio nel momento importante della scelta di una casa.

Parenti, amici e futuri clienti hanno brindato a questo nuovo inizio, lodando la cura del dettaglio e l'energia positiva che si respira tra le mura della nuova sede.

Guardando al futuro

Da oggi, lunedì, AMA Immobiliare è pienamente operativa. Per Trani si tratta di una bella notizia: l'imprenditoria locale si arricchisce di una realtà solida, guidata da donne che conoscono profondamente il territorio e che hanno deciso di investire sulla qualità del servizio e sul rapporto umano.

Contatti e Informazioni

Se siete alla ricerca della vostra futura casa o desiderate una consulenza da chi il mercato lo conosce da sempre, Antonietta, Mariana e Anna, aspettano presso la sede di AMA Immobiliare.

Sede: Trani, via Cavour 110
Contatto telefonico: 0883954867
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