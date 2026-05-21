La visione e le proposte del candidato Sindaco Marco Galiano per il rilancio della città

Per me, l'identità di Trani ha senso solo se coniugata in termini di apertura, accoglienza e respiro territoriale. Vogliamo restituire un valore a ogni spazio, dal centro storico fino alla parte più estrema della città, dialogando in stretta sinergia con la BAT e con l'intera Regione Puglia. I tracciati e i percorsi che vogliamo costruire non sono solo linee sulla carta ma devono essere percorsi ideali e fisicamente praticabili, a piedi o in bicicletta. Vogliamo una Trani che si riappropri del proprio tempo e dei propri spazi. Come ci ha insegnato il grande sociologo Franco Cassano, dobbiamo riscoprire l'importanza di andare lenti per ascoltare le idee e i pareri dell'intera comunità. Questa è la mia filosofia con cui guardo al domani: non una crescita cieca, ma una rinascita consapevole, sostenibile e a misura d'uomo. È una sfida grande che non si affronta da soli e sentire il supporto dei partner istituzionali e l'energia dei cittadini mi trasmette ancora più determinazione. Sono certo che insieme condivideremo questo cammino e continueremo a lavorare per unire i punti e tracciare il futuro della nostra città.

Il futuro di Trani si costruisce unendo i puntini tra la concretezza dei progetti e una chiara visione d'insieme. In quest'ottica, il candidato Sindaco Marco Galiano ha recentemente incontrato figure chiave della politica nazionale e regionale per definire le priorità della sua coalizione. Nel corso di un confronto con Antonio Decaro, l'attenzione si è concentrata sulla riqualificazione del litorale tranese. Il grande lavoro di rigenerazione avviato con il progetto "Costa Sud" rappresenta un modello d'eccellenza a cui guardare con attenzione e che sarà parte integrante del programma. L'obiettivo è chiaro: la spiaggia pubblica non deve mai più essere considerata un "ripiego", ma uno spazio attrezzato con nuovi servizi, curato, pienamente accessibile e di alta qualità per cittadini e turisti.Parallelamente, l'incontro con l'On. Maria Elena Boschi ha confermato la necessità di rimettere in moto la cultura per dare un vero slancio alle attività produttive e all'economia locale. La cultura, in questa visione, non è solo l'anima della comunità, ma un volano concreto per il lavoro e lo sviluppo del territorio.Marco Galiano ha voluto ribadire il senso profondo della sua proposta per Trani:

Contenuto elettorale sponsorizzato