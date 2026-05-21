La visione e le proposte del candidato Sindaco Marco Galiano per il rilancio della città
«Unire i puntini per il futuro di Trani: dalla costa alla cultura»
Parallelamente, l'incontro con l'On. Maria Elena Boschi ha confermato la necessità di rimettere in moto la cultura per dare un vero slancio alle attività produttive e all'economia locale. La cultura, in questa visione, non è solo l'anima della comunità, ma un volano concreto per il lavoro e lo sviluppo del territorio.
Marco Galiano ha voluto ribadire il senso profondo della sua proposta per Trani:
Per me, l'identità di Trani ha senso solo se coniugata in termini di apertura, accoglienza e respiro territoriale. Vogliamo restituire un valore a ogni spazio, dal centro storico fino alla parte più estrema della città, dialogando in stretta sinergia con la BAT e con l'intera Regione Puglia. I tracciati e i percorsi che vogliamo costruire non sono solo linee sulla carta ma devono essere percorsi ideali e fisicamente praticabili, a piedi o in bicicletta. Vogliamo una Trani che si riappropri del proprio tempo e dei propri spazi. Come ci ha insegnato il grande sociologo Franco Cassano, dobbiamo riscoprire l'importanza di andare lenti per ascoltare le idee e i pareri dell'intera comunità. Questa è la mia filosofia con cui guardo al domani: non una crescita cieca, ma una rinascita consapevole, sostenibile e a misura d'uomo. È una sfida grande che non si affronta da soli e sentire il supporto dei partner istituzionali e l'energia dei cittadini mi trasmette ancora più determinazione. Sono certo che insieme condivideremo questo cammino e continueremo a lavorare per unire i punti e tracciare il futuro della nostra città.
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