Fabrizio Ferrante
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Ferrante chiude la campagna elettorale: «Abbiamo scelto i fatti, l’inclusione e il futuro della città di Trani»

Il candidato al Consiglio comunale è nella lista del Partito Democratico a sostegno di Marco Galiano

Trani - giovedì 21 maggio 2026 11.47 Comunicato Stampa
Si conclude la campagna elettorale di Fabrizio Ferrante, candidato al Consiglio comunale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Marco Galiano. Una campagna vissuta tra i quartieri, nelle piazze e tra le persone, raccontando il lavoro svolto in questi anni e la visione di città costruita attraverso opere pubbliche, inclusione sociale, servizi per famiglie e attenzione verso le fragilità.

«Abbiamo scelto di parlare con i fatti – dichiara Ferrante – mostrando ciò che è stato realizzato e ciò che resta ancora da fare. Abbiamo lavorato per una città più bella, più moderna e soprattutto più inclusiva, convinti che il compito più importante della politica sia non lasciare indietro nessuno.»

Ferrante interviene anche sulle polemiche relative alle numerose inaugurazioni di queste settimane:
«Ci criticano perché stiamo inaugurando tante opere pubbliche proprio adesso. In realtà stiamo semplicemente rispettando i tempi di consegna previsti dai finanziamenti PNRR. Questo significa una cosa molto semplice: abbiamo lavorato tanto e abbiamo lavorato bene per non perdere le importanti risorse ottenute per la città

«Paradossalmente – prosegue – gli stessi che ci accusano di inaugurare troppo adesso sostengono anche che non riusciremo a completare le opere ancora in corso entro il 30 agosto. Proprio per questo la continuità amministrativa è fondamentale: per portare a termine progetti strategici già avviati come i due asili nido, il mercato coperto e il PINQuA

Nel corso della campagna elettorale sono stati affrontati temi centrali come il Trani Autism Friendly, il Dopo di Noi, il co-housing, i nuovi asili nido, le mense scolastiche, la riqualificazione del lungomare, delle piazze e degli spazi pubblici.

«Abbiamo ereditato una città in grande difficoltà economica e amministrativa – conclude Ferrante – e oggi consegniamo una città che investe, costruisce e guarda al futuro. Sappiamo bene che ci sono ancora problemi da affrontare, ma il lavoro fatto dimostra che la strada intrapresa è quella giusta.»

Ferrante conclude rivolgendo un appello al voto:
«Chiedo ai cittadini di scegliere la continuità del lavoro, della serietà e dell'impegno quotidiano. Per continuare a costruire una città più giusta, più inclusiva e più vicina alle persone.»

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