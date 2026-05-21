Trani risponde presente: entusiasmo e partecipazione per il tour “Giacomo On The Road”

Una città che ha scelto di esserci, partecipare, confrontarsi. Si è concluso tra entusiasmo, abbracci e grande partecipazione il tour "", l'iniziativa itinerante promossa dal candidato sindaco Giacomo Marinaro che, negli ultimi giorni, ha attraversato quartieri, strade e piazze di Trani incontrando centinaia di cittadini.Un vero e proprio viaggio tra la gente, costruito passo dopo passo nei luoghi della quotidianità tranese: dalle periferie al centro cittadino, passando per corsi, vie storiche e piazze simbolo della città. Ovunque, il clima è stato quello di una comunità desiderosa di ascoltare ma soprattutto di tornare protagonista.Tantissimi gli incontri, le strette di mano, gli abbracci e i momenti di confronto vissuti durante le tappe del tour. Giovani, famiglie, commercianti, anziani e lavoratori hanno accolto Marinaro con calore e partecipazione, trasformando ogni appuntamento in un'occasione concreta di dialogo e condivisione.Grande partecipazione anche nei due eventi più attesi del calendario elettorale: l'incontro al Parco De Gemmis ed il seguente in Piazza Indipendenza, che hanno registrato una presenza significativa di cittadini e sostenitori, confermando il crescente entusiasmo attorno al progetto politico guidato da Marinaro.Nel corso degli incontri si è parlato di quartieri, sicurezza, sviluppo, decoro urbano, lavoro, giovani e rilancio della città, ma soprattutto è emersa una forte voglia collettiva di ripartire. Una richiesta chiara di cambiamento, accompagnata dal desiderio di costruire una Trani più vicina ai cittadini e capace di guardare al futuro con ambizione."Giacomo On The Road" si chiude così lasciando un segnale politico preciso: la città vuole tornare a credere nella partecipazione, nel contatto umano e in una politica presente tra le persone. Per Marinaro, il tour rappresenta soltanto l'inizio di un percorso che punta a costruire, insieme ai tranesi, una nuova idea di città fondata sull'ascolto, sulla condivisione e sulla presenza costante sul territorio.