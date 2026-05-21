Giacomo Marinaro
Giacomo Marinaro
Speciale

Trani risponde presente: entusiasmo e partecipazione per il tour “Giacomo On The Road”

"La città vuole tornare a credere nella partecipazione, nel contatto umano e in una politica presente tra le persone"

Trani - giovedì 21 maggio 2026 10.03 Comunicato Stampa
Una città che ha scelto di esserci, partecipare, confrontarsi. Si è concluso tra entusiasmo, abbracci e grande partecipazione il tour "Giacomo On The Road", l'iniziativa itinerante promossa dal candidato sindaco Giacomo Marinaro che, negli ultimi giorni, ha attraversato quartieri, strade e piazze di Trani incontrando centinaia di cittadini.

Un vero e proprio viaggio tra la gente, costruito passo dopo passo nei luoghi della quotidianità tranese: dalle periferie al centro cittadino, passando per corsi, vie storiche e piazze simbolo della città. Ovunque, il clima è stato quello di una comunità desiderosa di ascoltare ma soprattutto di tornare protagonista.

Tantissimi gli incontri, le strette di mano, gli abbracci e i momenti di confronto vissuti durante le tappe del tour. Giovani, famiglie, commercianti, anziani e lavoratori hanno accolto Marinaro con calore e partecipazione, trasformando ogni appuntamento in un'occasione concreta di dialogo e condivisione.

Grande partecipazione anche nei due eventi più attesi del calendario elettorale: l'incontro al Parco De Gemmis ed il seguente in Piazza Indipendenza, che hanno registrato una presenza significativa di cittadini e sostenitori, confermando il crescente entusiasmo attorno al progetto politico guidato da Marinaro.

Nel corso degli incontri si è parlato di quartieri, sicurezza, sviluppo, decoro urbano, lavoro, giovani e rilancio della città, ma soprattutto è emersa una forte voglia collettiva di ripartire. Una richiesta chiara di cambiamento, accompagnata dal desiderio di costruire una Trani più vicina ai cittadini e capace di guardare al futuro con ambizione.

"Giacomo On The Road" si chiude così lasciando un segnale politico preciso: la città vuole tornare a credere nella partecipazione, nel contatto umano e in una politica presente tra le persone. Per Marinaro, il tour rappresenta soltanto l'inizio di un percorso che punta a costruire, insieme ai tranesi, una nuova idea di città fondata sull'ascolto, sulla condivisione e sulla presenza costante sul territorio.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Giacomo Marinaro
Altri contenuti a tema
"Aperitivo con Giacomo": Marinaro incontra i giovani per parlare di futuro, idee e nuove opportunità "Aperitivo con Giacomo": Marinaro incontra i giovani per parlare di futuro, idee e nuove opportunità Appuntamento venerdì 15 maggio alle ore 19:30, presso Macrè - Bar Mediterraneo
Marinaro porta la campagna elettorale nei quartieri di Trani: al via “Giacomo On The Road” Speciale Marinaro porta la campagna elettorale nei quartieri di Trani: al via “Giacomo On The Road” Ecco tutti i prossimi appuntamenti di Giacomo Marinaro
Viale De Gemmis e Piazza Marinai d’Italia, la visione di Marinaro: “Non è fantascienza, ma volontà di farlo” Viale De Gemmis e Piazza Marinai d’Italia, la visione di Marinaro: “Non è fantascienza, ma volontà di farlo” "Ci hanno abituato alla mediocrità, ma noi abbiamo detto no. Trani merita solamente il meglio, e noi siamo ‘Pronti’ per realizzare ciò.”
Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro Speciale Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro Appuntamento in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 20
"Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare", la visione di Marinaro "Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare", la visione di Marinaro "Dobbiamo costruire una città che non lasci indietro nessuno"
Marinaro inaugura il Comitato Elettorale: «Sarà la casa di tutti, non solo la nostra. Siamo pronti» Speciale Marinaro inaugura il Comitato Elettorale: «Sarà la casa di tutti, non solo la nostra. Siamo pronti» "La politica serve per far sentire il cittadino importante, è fondamentale. Sarà il nostro obiettivo principale"
Via libera ai fondi per il sociale, Marinaro: «Variazione importante, sono esigenze reali» Speciale Via libera ai fondi per il sociale, Marinaro: «Variazione importante, sono esigenze reali» "Il sostegno familiare, il Patto di Cura e gli interventi contro la povertà rappresentano risposte concrete"
Giacomo Marinaro inaugura il suo comitato elettorale: «Sarà un punto di riferimento» Speciale Giacomo Marinaro inaugura il suo comitato elettorale: «Sarà un punto di riferimento» Appuntamento mercoledì 1/04 alle ore 19:30 in Corso Vittorio Emanuele 2
Trani al voto il 24 e 25 maggio: quasi 50mila cittadini chiamati a eleggere Sindaco e Consiglio Comunale
21 maggio 2026 Trani al voto il 24 e 25 maggio: quasi 50mila cittadini chiamati a eleggere Sindaco e Consiglio Comunale
Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello
21 maggio 2026 Speciale elezioni amministrative: l'intervista di TraniViva al candidato sindaco Angelo Guarriello
“Mies e Kahn a confronto”: giovedì 21 maggio convegno a Trani su due “giganti” dell’architettura
21 maggio 2026 “Mies e Kahn a confronto”: giovedì 21 maggio convegno a Trani su due “giganti” dell’architettura
“Interno 75. Il coraggio di entrare”: Savino Sarno presenta la sua silloge poetica alla Biblioteca Bovio a Trani
21 maggio 2026 “Interno 75. Il coraggio di entrare”: Savino Sarno presenta la sua silloge poetica alla Biblioteca Bovio a Trani
Giuseppe De Simone, lettera aperta a Bottaro: "I fiumi di parole non cancellano dieci anni di fallimenti "
21 maggio 2026 Giuseppe De Simone, lettera aperta a Bottaro: "I fiumi di parole non cancellano dieci anni di fallimenti"
Paura a Trani: auto in fiamme in via Gramsci
20 maggio 2026 Paura a Trani: auto in fiamme in via Gramsci
Alberi monumentali di Puglia, arriva il sì anche per il carrubo di via Duchessa d'Andria a Trani
20 maggio 2026 Alberi monumentali di Puglia, arriva il sì anche per il carrubo di via Duchessa d'Andria a Trani
Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino
20 maggio 2026 Capirro-Turrisana, le proposte del candidato al consiglio comunale Stefano Cortellino
Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro
20 maggio 2026 Colpo al Lotto a Trani: vinti 124.500 euro con una quaterna da 2 euro
Commercio, imprese e agricoltura: la ricetta economica di Guarriello
20 maggio 2026 Commercio, imprese e agricoltura: la ricetta economica di Guarriello
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.