Speciale
Giacomo Marinaro inaugura il suo comitato elettorale: «Sarà un punto di riferimento»
Appuntamento mercoledì 1/04 alle ore 19:30 in Corso Vittorio Emanuele 2
Trani - martedì 31 marzo 2026 12.26 Comunicato Stampa
Si terrà domani, mercoledì 1/04, l'inaugurazione del comitato elettorale di Giacomo Marinaro, candidato sindaco di Trani. L'appuntamento è fissato per le ore 19:30, presso Corso Vittorio Emanuele 2.
L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, condivisione e confronto con la cittadinanza, che avrà l'opportunità di scambiare idee, avanzare proposte e contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città.
«Vogliamo che sia un punto di riferimento aperto a tutti i cittadini, al dialogo e al cambiamento. Perché Trani la costruiamo insieme. Vi aspettiamo!»
Con queste parole si presenta l'evento, che segna un passaggio importante per Giacomo Marinaro, pronto a creare – anche attraverso il comitato – un ponte diretto con i cittadini: «Siamo pronti»
L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, condivisione e confronto con la cittadinanza, che avrà l'opportunità di scambiare idee, avanzare proposte e contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città.
«Vogliamo che sia un punto di riferimento aperto a tutti i cittadini, al dialogo e al cambiamento. Perché Trani la costruiamo insieme. Vi aspettiamo!»
Con queste parole si presenta l'evento, che segna un passaggio importante per Giacomo Marinaro, pronto a creare – anche attraverso il comitato – un ponte diretto con i cittadini: «Siamo pronti»
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