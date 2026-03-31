Giacomo Marinaro inaugura il suo comitato elettorale: «Sarà un punto di riferimento»

Si terrà domani, mercoledì 1/04, l'inaugurazione del comitato elettorale di, candidato sindaco di Trani. L'appuntamento è fissato per le ore 19:30, presso Corso Vittorio Emanuele 2.L'iniziativa rappresenta un momento di incontro, condivisione e confronto con la cittadinanza, che avrà l'opportunità di scambiare idee, avanzare proposte e contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città.«Vogliamo che sia un punto di riferimento aperto a tutti i cittadini, al dialogo e al cambiamento. Perché Trani la costruiamo insieme. Vi aspettiamo!»Con queste parole si presenta l'evento, che segna un passaggio importante per Giacomo Marinaro, pronto a creare – anche attraverso il comitato – un ponte diretto con i cittadini: «Siamo pronti»