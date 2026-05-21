L'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio protagonista di un'esperienza Erasmus pionieristica

L'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio protagonista di un'esperienza Erasmus pionieristicaC'è un momento preciso in cui un viaggio smette di essere soltanto una partenza e diventa crescita, scoperta, memoria destinata a restare. È accaduto a Cartagena, in Spagna, dove la delegazione della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani sta vivendo una delle esperienze più significative e innovative degli ultimi anni nel panorama scolastico cittadino.Per la prima volta, infatti, una scuola primaria di Trani porta i propri alunni in mobilità Erasmus all'estero, aprendo concretamente ai più piccoli le porte dell'Europa, dell'inclusione e dell'educazione internazionale. Un traguardo importante, costruito con visione, coraggio organizzativo e una forte convinzione pedagogica: l'internazionalizzazione può e deve iniziare già dall'infanzia.L'esperienza nasce dal progetto eTwinning "C'era una volta una storia europea", sviluppato sulla piattaforma europea dedicata alla collaborazione tra scuole. Il progetto ha coinvolto l'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio di Trani, il Colegio Santa Joaquina de Vedruna di Cartagena e una scuola primaria di Atene, creando un ponte educativo e culturale tra Italia, Spagna e Grecia.Una prima fase di scambio si era già svolta a Trani dall'1 al 7 marzo, quando dieci alunni spagnoli erano stati accolti dalle famiglie italiane e coinvolti nelle attività scolastiche e culturali del territorio. Dal 18 al 23 maggio, invece, sono gli alunni tranesi a vivere l'esperienza di mobilità in Spagna, ospiti della scuola partner di Cartagena.Ad accompagnare gli alunni in questa esperienza sono le docenti Daniela Cognetti, Lucia D'Addato, Mazzilli Rosa Anna e Marilina Lonigro, protagoniste di un progetto educativo che punta non solo all'apprendimento linguistico, ma soprattutto alla crescita umana, relazionale ed emotiva dei bambini.Grande è l'entusiasmo del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, il professor Giovanni Cassanelli, che ha voluto con convinzione questo percorso di apertura internazionale per i bambini, credendo fortemente nella possibilità di offrire agli alunni della scuola primaria esperienze educative innovative, inclusive e dal respiro europeo.E proprio l'emozione è stata la vera protagonista di questa avventura. Per molti degli alunni il viaggio verso la Spagna ha coinciso con il primo volo della loro vita: occhi spalancati, mani strette ai finestrini dell'aereo, sorrisi increduli e quella meraviglia autentica che solo i bambini riescono a trasformare in energia pura.A Cartagena, città ricca di storia e cultura mediterranea, gli alunni tranesi sono stati accolti con straordinario calore dal Colegio Santa Joaquina de Vedruna, storica scuola ospitata nella suggestiva Casa Zapata, antico edificio nel cuore della città. Famiglie, studenti spagnoli e comunità scolastica hanno costruito sin dal primo giorno un clima di amicizia e condivisione che ha reso l'esperienza ancora più intensa.Le giornate trascorse in Spagna stanno offrendo ai bambini un'immersione completa tra attività eTwinning, laboratori creativi, sport, giochi tradizionali, visite culturali e momenti vissuti costantemente all'aria aperta insieme ai coetanei spagnoli. Dall'ARQVA Museum al Foro Romano, passando per la Casa della Fortuna, ogni esperienza si sta trasformando in apprendimento vivo, concreto e partecipato.Ma il valore più grande di questo Erasmus va oltre il programma delle attività. Si legge negli sguardi dei bambini, nella loro crescente autonomia, nella capacità di comunicare nonostante le differenze linguistiche, nella naturalezza con cui stanno imparando il significato autentico della parola "Europa".L'esperienza della primaria dell'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio rappresenta oggi un modello educativo innovativo per il territorio: una scuola che sceglie di investire sul futuro partendo dai più piccoli, offrendo loro opportunità che fino a pochi anni fa sembravano impensabili.Cartagena non è soltanto una tappa Erasmus. È il simbolo di una scuola che cambia, che guarda lontano e che insegna ai bambini, fin da subito, ad abitare il mondo