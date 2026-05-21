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Trani al voto il 24 e 25 maggio: quasi 50mila cittadini chiamati a eleggere Sindaco e Consiglio Comunale

Cambia la sede per le sezioni 17, 18 e 19 per lavori alla scuola Pertini

Trani - giovedì 21 maggio 2026 9.53
Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini di Trani saranno chiamati alle urne per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Sono complessivamente 49.979 gli aventi diritto al voto.

I seggi resteranno aperti secondo il seguente calendario:
  • Domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23
  • Lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15
Il Comune ha inoltre comunicato una variazione logistica riguardante alcune sezioni elettorali. A causa di lavori di manutenzione che interessano il plesso scolastico "Pertini", le sezioni elettorali numero 17, 18 e 19 saranno trasferite presso la scuola primaria Beltrani, in via La Pira.

Gli elettori iscritti nelle sezioni interessate dovranno quindi recarsi nella nuova sede per esprimere il proprio voto. La tessera elettorale già in possesso resterà valida e non sarà necessario alcun aggiornamento dell'indirizzo riportato.

Tutte le informazioni relative alle consultazioni elettorali sono disponibili nella sezione "Elezioni Trasparenti" del portale istituzionale del Comune.

Per garantire il rilascio delle tessere elettorali e degli eventuali tagliandini di variazione indirizzo, l'Ufficio Elettorale di via Tenente Luigi Morrico 2 osserverà aperture straordinarie:
  • Sabato 23 maggio: dalle ore 9 alle ore 18
  • Domenica 24 maggio: dalle ore 7 alle ore 23
  • Lunedì 25 maggio: dalle ore 7 alle ore 15
Sarà inoltre possibile ottenere direttamente presso i seggi elettorali gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti della tessera elettorale.

Infine, il Comune informa che, in concomitanza con le consultazioni elettorali, l'ufficio Anagrafe (ad eccezione del rilascio delle carte d'identità) e l'ufficio di Stato Civile (eccetto dichiarazioni di nascita e morte) resteranno chiusi al pubblico nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 maggio, per poi riprendere regolarmente l'attività da mercoledì 27 a venerdì 29 maggio.
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