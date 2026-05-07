Assolto Michele Cianci nel processo “Berlusconi Market”: il plauso di Damiani e Lanotte (FI)

L'assoluzione con formula piena dell'amico avvocato Michele Cianci da parte del Tribunale di Brescia rappresenta un epilogo che non ci sorprende, non avendo mai nutrito il minimo dubbio sull'estraneità di Michele Cianci ai fatti contestati", commentano il senatore Dario Damiani e il consigliere regionale Marcello Lanotte in merito alla sentenza emessa nei giorni scorsi relativa al processo noto alle cronache come 'Berlusconi Market'. "Già in passato, infatti, in occasione della revoca della misura cautelare, avevamo ribadito la totale fiducia nell'uomo e nel professionista che purtroppo ha dovuto affrontare, sempre nel pieno rispetto per le istituzioni, un percorso lungo e doloroso che ha avuto ripercussioni negative sulla sua immagine professionale e personale. Questa sentenza non solo riabilita completamente la sua figura, ma restituisce serenità a un professionista stimato dall'intera comunità barlettana, anche per le sue battaglie civili in difesa dell'ambiente e del diritto alla salute. Una vicenda, la sua, che auspico possa servire anche a riflettere sulla necessità di tempi certi e rapidi nell'amministrazione della giustizia, affinché un cittadino non sia costretto ad attendere anni per veder riconosciuta la propria innocenza.