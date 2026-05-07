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"Lista Guarriello Sindaco" | Edilizia scolastica a Trani: necessaria una ricognizione tecnica e un piano organico di interventi

Criticità diffuse su più plessi: proposta di un Piano straordinario basato su verifiche, priorità e cronoprogramma pubblico

Trani - giovedì 7 maggio 2026 6.30 Sponsorizzato
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di "Guarriello Sindaco" lista della coalizione del centrodestra in lizza per le Amministrative di Trani del 24 e 25 maggio 2026.
La condizione di diversi edifici scolastici del Comune di Trani evidenzia la necessità di un intervento sistematico e programmato in materia di edilizia scolastica. Le segnalazioni provenienti da famiglie e personale scolastico riguardano criticità eterogenee, tra cui fenomeni di infiltrazione, presenza di muffe, carenze manutentive e, in alcuni casi, inadeguatezza degli impianti. Tali problematiche, che interessano più plessi in misura variabile, richiedono un approccio organico e non episodico, fondato su una pianificazione tecnica strutturata e su criteri oggettivi di priorità. In questo contesto, appare necessario avviare una ricognizione tecnica complessiva dello stato degli edifici scolastici comunali, finalizzata a:
  1. Verificare il livello di conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e impiantistica;
  2. Individuare le criticità prioritarie;
  3. Definire un quadro aggiornato degli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo, facendo esplicito riferimento al Piano triennale delle opere pubbliche e alla classe di importanza dell'intervento, classificando le opere sulle scuole come interventi a priorità alta.
Parallelamente, si ritiene opportuno procedere alla definizione di un Piano straordinario di manutenzione e adeguamento, articolato su:
  • Interventi urgenti di messa in sicurezza;
  • Programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • Adeguamento progressivo agli standard di efficientamento energetico previsti a livello europeo.
Il Piano dovrebbe essere accompagnato da un cronoprogramma dettagliato e da strumenti di monitoraggio e rendicontazione, al fine di garantire trasparenza e verificabilità degli interventi. Nel quadro complessivo della programmazione delle risorse pubbliche, si evidenzia inoltre l'esigenza di assicurare un equilibrio tra investimenti destinati a grandi opere e risorse dedicate alla manutenzione del patrimonio esistente, con particolare riferimento agli edifici scolastici, che rivestono un ruolo strategico per la sicurezza e il benessere della comunità. L'obiettivo è quello di garantire ambienti scolastici conformi, sicuri e funzionali, attraverso una gestione programmata e sostenibile degli interventi. La LISTA GUARRIELLO SINDACO
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