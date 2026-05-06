Elezioni comunali 2026, domenica la presentazione dei candidati ItaliaViva

Domenica 10 Maggio, alle ore 19:00 in Piazza della Repubblica a Trani, ci sarà la presentazione delle candidate e dei canditati della lista ItaliaViva. All'incontro interverranno: Teresa Bellanova, già Ministra delle Politiche Agricole, Tommaso Laurora, Capogruppo In Consiglio Comunale e Marco Galiano, Candidato Sindaco di Trani.Sarà l'occasione per conoscere tutti i candidati di ItaliaViva a questa competizione elettorale. Tutta la cittadinanza è invitata.