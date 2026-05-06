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Politica

Elezioni comunali 2026, domenica la presentazione dei candidati ItaliaViva

Presenti Teresa Bellanova, Tommaso Laurora e Marco Galiano

Trani - mercoledì 6 maggio 2026 16.32 Comunicato Stampa
Domenica 10 Maggio, alle ore 19:00 in Piazza della Repubblica a Trani, ci sarà la presentazione delle candidate e dei canditati della lista ItaliaViva. All'incontro interverranno: Teresa Bellanova, già Ministra delle Politiche Agricole, Tommaso Laurora, Capogruppo In Consiglio Comunale e Marco Galiano, Candidato Sindaco di Trani.

Sarà l'occasione per conoscere tutti i candidati di ItaliaViva a questa competizione elettorale. Tutta la cittadinanza è invitata.
Presentazione dei candidati ItaliaViva
Presentazione dei candidati ItaliaViva
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