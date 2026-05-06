Urbanistica e rigenerazione urbana, oggi a Trani il confronto tra tecnici e istituzioni

Un momento di confronto concreto e qualificato tra professionisti, tecnici e istituzioni sui temi cruciali della pianificazione del territorio e della rigenerazione urbana. È lo spirito del seminario "Urbanistica e rigenerazione urbana: criticità attuali e prospettive future", in programma domani, mercoledì 6 maggio, dalle 15 alle 19.30, allo Sporting Club di Trani (Via Astor Piazzolla, 2). L'iniziativa è promossa dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con l'Ordine provinciale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia.L'iniziativa si propone di analizzare lo stato dell'arte della normativa urbanistica, con particolare riferimento alle recenti evoluzioni legislative a livello regionale e nazionale, mettendo in evidenza le criticità applicative e le principali difficoltà operative riscontrate da professionisti e pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, il seminario intende aprire una riflessione sulle prospettive future, nella direzione di una disciplina più moderna, chiara ed efficace. Ampio spazio sarà dedicato agli aspetti pratici, con un focus sugli strumenti di pianificazione e sui processi di rigenerazione urbana, anche attraverso il confronto diretto con funzionari comunali, provinciali e regionali. Saranno inoltre approfondite le principali novità normative, insieme ad alcune significative pronunce giurisprudenziali che stanno contribuendo a delineare l'evoluzione del settore.Si inizia alle 15 con i saluti istituzionali di Antonia Cascella, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Bat, Andrea Roselli, presidente dell'Ordine degli Architetti, e Saverio Binetti, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri.Dopo l'introduzione di Domenico Sgaramella, consigliere segretario e responsabile della Commissione Edilizia e Urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri della Bat, il programma entrerà nel vivo con una serie di sessioni tecniche, moderate dai giornalisti Antonio Procacci e Damiana Dorotea Sgaramella e dedicate alla normativa urbanistica regionale, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica, alle leggi sulla rigenerazione urbana e alle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa nazionale.Tra gli ospiti anche Marina Leuzzi, assessore regionale con delega all'Urbanistica e alla Casa, che contribuirà ad arricchire il dibattito sulle politiche e sulle prospettive di sviluppo del territorio. Nel corso del pomeriggio si affronteranno anche i temi della giurisprudenza amministrativa in ambito urbanistico e delle prospettive di riforma della legge urbanistica, sia a livello regionale che nazionale, con il contributo di esperti, dirigenti pubblici e rappresentanti delle istituzioni. L'evento rappresenta un'importante occasione di aggiornamento professionale e di dialogo, con l'obiettivo di contribuire a una gestione del territorio più consapevole, sostenibile e orientata al futuro