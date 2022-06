Commissione Urbanistica: il geologo dott. Bartucci rinuncia all’incarico ricevuto

Il geologo Francesco Bartucci, nominato in qualità di membro consultivo nella nuova Commissione Urbanistica comunale (della cui composizione completa abbiamo dato notizia nel precedente articolo) ha rinunciato al suo incarico: "Stamattina ho notificato la rinuncia via Pec" ci ha spiegato il professionista tranese raggiunto telefonicamente. "Non sapevo neanche che mi avessero selezionato – ha aggiunto - e non avevo avuto alcun preavviso. E' una esperienza che ho già fatto"."Sono uscente dalla Commissione precedente: è stata una esperienza utile – sottolinea Bartucci - ma non esaltante. Peraltro gli impegni sono molteplici ed ho ritenuto che sia giusto alternare i professionisti".