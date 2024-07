Cattedrale all'alba, un programma musicale di altissimo livello

Le note più incantevoli tratte dalle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Da Trevor Jones ad Hans Zimmer, da Ennio Morricone a John Barry, il carnet dei grandi autori le cui musiche saranno eseguite dall'Orchestra Sinfonica della Provincia Bat diretta dal maestro Benedetto Grillo è un marchio distintivo per l'evento "Cattedrale all'Alba", che si svolgerà al sorgere del sole nella mattinata di sabato 27 luglio nella splendida Trani, in piazza Duomo.Un momento di sospensione suggestiva tra pregiate sinfonie fluttanti e panorama mozzafiato tra terra e mare. I classici di Morricone, le suite di "Balla coi lupi" e "L'ultimo dei Mohicani", le coinvolgenti melodie di "Inception" ed "Interstelllar", ed il gran finale con "A summer place (Scandalo al sole)": il tutto impreziosito dalle orchestrazioni dei 50 musicisti professionisti del territorio. Uno scenario da cartolina per un'alba da incorniciare e vivere insieme. L'evento sarà introdotto e accompagnato dagli interventi narrativi di Emma Ceglie.La seconda edizione di "Cattedrale all'Alba" è sostenuta e patrocinata dal Comune di Trani. Ingresso a partire dalle 4:15, inizio dello spettacolo alle 4:50. Ultimissimi tagliandi disponibili. Link per l'acquisto dei biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/cattedrale-all-alba/239761.