Promozione, la Soccer Trani affronta il Virtus Mola: obiettivo puntellare il quinto posto

Si scende in campo per la 30esima giornata del campionato di Promozione Pugliese - Girone A:e reale antagonista dell'Audace Barletta. I ragazzi allenati da Moscelli hanno collezionato sin qui 70 punti, ben ventitré in più rispetto ai tranesi. I numeri parlano chiaro: il Mola ha centrato 22 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte, oltre ad aver realizzato addirittura 84 reti. Non sarà assolutamente un test facile per la Soccer Trani che, nel girone di ritorno, ha decisamente invertito la marcia, risalendo prontamente la classifica, giungendo al quinto posto che con molta probabilità, vista la distanza dal Palese, lontano tredici punti, a cinque giornate dal termine della regular-season.In conferenza è intervenuto mister Giangaspero, presentando la sfida di domenica: come detto in precedenza,, risultati certamente da squadra di altissima classifica, ma così non è: "Ogni settimana analizziamo questi dati, sono numeri importanti. Abbiamo la difesa meno battuta insieme all'Audace Barletta. Vogliamo ancora migliorare, centrando 5 vittorie nelle ultime cinque, che significherebbe avere punti importanti che potenzialmente avrebbero potuto dare i playoff.; ripenso ai pareggi contro San Severo, Virtus Bisceglie e Borgorosso. Dobbiamo guardare avanti."Parola anche al capitano Matteo Precchiazzi: "Troppi errori in stagione? Sono stati tanti, non punto il dito contro nessuno. Qui c'è un gruppo di lavoro che ha provato a raggiungere degli obiettivi, purtroppo non è andata così." Foto di Davide Del Mastro.