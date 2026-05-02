Soccer Trani
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Calcio

Ultima trasferta stagionale per il Trani, Moscelli: «Determinati per vincere ancora»

La Soccer Trani ospite del Real Siti: appuntamento a domenica, ore 16:30

Trani - sabato 2 maggio 2026 14.38
Promozione, si scende in campo per la 33esima giornata di campionato: la Soccer Trani, reduce da tre successi consecutivi, è ospite del Real Siti, 13esimo in classifica. La sfida si disputerà domenica al 'San Rocco' di Stornara, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:30.

I tranesi, già ampiamente promossi in Eccellenza, sono chiamati all'ultima trasferta stagionale: sin qui, il rendimento lontano da casa dei biancazzurri è stato incredibile: sugli 82 punti conquistati, ben 39 sono arrivati al di fuori dalle mura amiche, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. Un cammino da incorniciare.

Real Siti e Virtus Palese: queste le prossime ed ultime avversarie della Soccer Trani che, dopo aver trionfato in campionato e coppa, non ha abbassato assolutamente la guardia: tre vittorie di fila nelle ultime tre, contro Molfetta, Atletico Gargano e Lucera, con sette reti realizzate ed una sola subita.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli. Queste le sue dichiarazioni: «L'affronteremo come sempre, con rispetto, abnegazione ed il giusto spirito per vincere la partita. Incontreremo una squadra con fame di punti, dovremo essere pronti. Rinnovi? Valuteremo in base a quanto fatto durante la stagione, abbiamo le idee abbastanza chiare. Ci stiamo interfacciando per quanto riguarda il futuro, ma attendiamo la fine del campionato»
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