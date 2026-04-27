Roberta D'Antino
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Arti Marziali

Roberta D’Antino, la piccola stella dell’APD Judo Trani: eccellenza pugliese e talento che conquista l’Italia

A soli 11 anni conquista il titolo di Eccellenza Sportiva 2025 della Regione Puglia

Trani - lunedì 27 aprile 2026 10.30
Trani celebra una delle sue giovani promesse più luminose. Roberta D'Antino, classe 2014 e atleta dell'APD Judo Trani, si sta affermando come uno dei talenti più puri del panorama sportivo pugliese e nazionale.

Nella prestigiosa cornice della Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", la Regione Puglia ha conferito a Roberta il titolo di "Eccellenza Sportiva 2025", un riconoscimento riservato ai giovani atleti che si distinguono per risultati, impegno e dedizione. La giovane judoka non ha potuto prendere parte personalmente alla cerimonia, essendo impegnata in maglia azzurra al Villaggio Accademia di Cesenatico. A ritirare il premio è stato il direttore tecnico dell'APD Judo Trani, Nicola Loprieno. Un premio che rappresenta molto più di una semplice celebrazione: è il riconoscimento di un percorso costruito con sacrificio, disciplina e straordinaria determinazione.

Una scalata verso l'azzurro
L'ultimo anno sportivo di Roberta è stato semplicemente straordinario. Pur appartenendo ancora alla categoria Under 13, la giovane atleta ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under 15, imponendosi contro avversarie più grandi e confermando qualità tecniche e mentali fuori dal comune. Nonostante la giovanissima età, Roberta ha già dimostrato una maturità agonistica rara, diventando un punto di riferimento nella nazionale di categoria e portando il nome di Trani sui tatami più importanti d'Italia.

Orgoglio APD Judo Trani
La crescita di Roberta conferma ancora una volta il valore dell'APD Judo Trani, autentica fucina di campioni, capace di formare giovani atleti attraverso professionalità, passione e visione sportiva. Accanto a lei, il sostegno costante della famiglia e dello staff tecnico accompagna un percorso che continua a regalare emozioni.

I prossimi appuntamenti
Il 9 e 10 maggio Roberta sarà protagonista ai Campionati Italiani Under 13 di lotta, dove partirà tra le favorite. Un appuntamento importante, da affrontare con la consapevolezza che ogni gara richiede massimo impegno e concentrazione.

A prescindere dal risultato, il 15 maggio la attenderà un'altra prestigiosa tappa del suo percorso: un nuovo impegno con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Roma. Il futuro è tutto da scrivere, ma una certezza già c'è: Roberta D'Antino rappresenta un orgoglio per Trani e un nome da seguire con grande attenzione nello sport italiano
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