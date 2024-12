Team Wei Hai Trani vincente alla coppa Italia di Wushu Tradizionale

Powered by

Quattro ragazzi del team Wei Hai Trani( scuola di arti marziali cinesi) ed alunni della scuola secondaria di primo grado Gen E. Baldassarre hanno partecipato alla Coppa Italia di Wushu Tradizionale arrivando tutti sul podio.I quattro vincitori: Emanuele Bassi della classe 3^M,1° classificato nel combattimento Qinda cat. Cadetti -48 kg;2^ classificato nella categoria Cadetti forma a mani nude;Luca Capurso della classe 2^F,1^ classificato nella categoria Esordienti forma a mani nude;Doppio argento per Matteo Minerva della classe 2^ B, classificato 2^ nella categoria Cadetti nella forma a mani nude e nella forma con arma lunga;Doppio bronzo anche per Samuele M. Porcelli sempre della classe 2^B, nella categoria Cadetti forma a mani nude e nella forma con arma lunga.Grande traguardo per questi ragazzi che si allenano sempre con impegno e passione.