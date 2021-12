Pioggia di medaglie per la New Accademy Judo Trani al trofeo giovanile "Città di Bari"

Grandissima soddisfazione per il direttore Tecnico della A.S.d. New Accademy Judo Trani, istruttore Gianni Loprieno. Sabato 4 Dicembre 2021 presso il Pala Florio di Bari, si è svolta una gara riservata alle classi bambini, fanciulli e ragazzi, denominata ''Trofeo Giovanile di Judo Csen 'Città di Bari", dove l'istruttore Gianni Loprieno con i suoi preziosissimi collaboratori cinture nere Fijlkam Giuseppe Loprieno, Michele Lovino e l'insegnante tecnico Franco Tedeschi, hanno schierato ben 16 piccoli grandi Judoca, con una pioggia di medaglie. 9 medaglie d'oro per: Angela Fattinnanzi, Francesco Ricchiuti, Antonio Mastronicola, Giuseppe Calefato, Simona Mastronicola, Denise Di Martino, Micaela Somma, Gabriele Di Perna e Mattia Pignataro, 3 medaglie d'argento per Andrea Ragno, Francesco Faconda e Antonio Bitetto, e 4 medaglie di bronzo per Jonathan Somma, Pasquale Ventura, Mattia Manfra e Nicola Loprieno, molti di loro alla primissima esperienza agonistica. L'istruttore Gianni Loprieno conclude affermando che è stata una giornata fantastica, soprattutto per i bambini sorridenti e gioiosi con la loro medaglia al collo e il diploma, ed è sempre un'emozione condividere queste giornate all'insegna dello sport con tanto divertimento. Il Presidente della società tranese Patrizia Pasquadibisceglie con gli istruttori ringrazia come sempre i genitori per il loro impegno.