L'A.D. Polisportiva Trani si presenta alla città

Giovedì 24 ottobre alle ore 19:30, presso Saint Augustine in piazza Gradenigo, l'A.D. Polisportiva Trani 2006 si presenta alla città. L'invito è esteso a tutta la comunità tranese che crede nei valori dello sport e si identifica nei colori di Trani.Una grande festa durante la quale saranno presentate ufficialmente tutte le categorie agonistiche della società calcistica. In particolare sarà presentata la rosa della prima squadra, che quest'anno tornerà a disputare il campionato di terza categoria, affidata a mister Donato Terrevoli, ex calciatore della gloriosa Polisportiva Trani di serie C2.In passerella anche lo staff e i calciatori Allievi under 17, Giovanissimi under 15 e scuola calcio. La Polisportiva Trani ha inteso puntare molto sul settore giovanile per dare una opportunità ai ragazzi tranesi e non solo e far crescere l'entusiasmo tra le giovani generazioni.L'evento è organizzato in partnership con il Saint Augusti e la LILT BAT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al seno. In piazza a sensibilizzare la comunità tranese ci saranno il presidente provinciale Michele Ciniero e la fiduciaria di Trani, Maria Mazzilli."Sarà un anno di transizione, visto il poco tempo a disposizione che abbiamo avuto per organizzare i campionati e ricompattare l'assetto societario" ha detto il presidente Paolo Abruzzese.Stiamo lavorando ad un progetto più importante che sono certo ci vedrà protagonisti. I ricordi restano tali, la passione e l'impegno non mancano, ma guardiamo al presente. Un ringraziamento speciale e doveroso agli sponsor che hanno inteso affiancarmi. Un solo grido: Sempre e solo FORZA TRANI.