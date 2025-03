Atletica paralimpica, medaglia d'oro per il tranese Luca Mammollino

Nella giornata di sabato 15 marzo, presso il Pala Casali di Ancona, si sono svolti i Campionati italiani Indoor di Atletica paralimpica Fispes. La compagine di atleti Fispes della Barletta Sportiva è stata rappresentata da 4 atleti che hanno onorato al meglio la squadra barlettana portando sul gradino più alto del podio la propria società per ben tre volte conquistando 3 ori e 1 bronzo.La squadra è stata composta da Vincenzo Cascella, presidente della "Barletta Sportiva" e atleta Fispes/Fidal, il quale ha gareggiato nelle distanze 60mt e 1500mt (cat.T13) vincendo l'oro in quest'ultima, e dall'altro atleta anch'esso barlettano, Francesco Paolo Giannini, nelle distanze 60mt e 1500mt (cat.T12) arrivato vicino al podio in entrambe le gare, il tranese Luca Mammollino (cat.T46) che oltre alla gara del getto del peso - dove ha conquistato una medaglia di bronzo - ha anche gareggiato nelle gara di corsa 60mt conquistando una medaglia d'oro, ed il biscegliese Mauro Preziosa, oro nei 1500mt (cat.T54).La Barletta Sportiva quindi si conferma come una grande squadra, non solo cittadina ma capace di portare in risalto tutta la provincia. «Il nostro sguardo ora è rivolto non solo ai prossimi campionati regionali Fispes - racconta il presidente Cascella - ma vogliamo soprattutto continuare a fare promozione sul territorio "mettendo in pista" tutta la nostra passione ed esperienza, perché vogliamo attraverso lo sport far avvicinare nuove persone, e far crescere chissà nuovi atleti che possano portare in alto i nostri colori ed il nome della Barletta Sportiva».