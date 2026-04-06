Basket e inclusione a Ruvo di Puglia: ContestoLab protagonista al Pala Colombo

Il 2 aprile si è celebrata la giornata internazionsle della consapevolezza sull'autismo.Nell'occasione la squadra di basket di Ruvo Puglia ha voluto ospitare sul parquet del Pala Colombo i ragazzi dell'associazione ContestoLab di Trani Bisceglie e Ruvo di Puglia.Una giornata speciale, una giornata di inclusione che ha permesso ai piccoli cestisti dell'associazione di sentirsi protagonisti tra i giocatori della Crifo Wines Ruvo di Puglia di serie A2.Tra un canestro e l'altro la squadra di basket in un video ha raccontato i momenti più salienti vissuti con i ragazzi di ContestoLab provenienti da Ruvo, Trani e Bisceglie.Canestri, piccole azioni di gioco e perfino un invito speciale da parte del capitano, Bernardo Musso del Basket Ruvo: "Ragazzi e tutor di ContestoLab vi aspettiamo tutti per la partita con il Cividale mercoledì 8 aprile alle ore 21, è l'appello lanciato in un video dall'esperto giocatore argentino. Venite a sostenerci"."Una giornata fantastica per i nostri ragazzi e per le loro famiglie", ha detto la presidente dell'associazione, Raffaella Caifasso. "Lo sport unisce, è inclusione, aiuta ad abbattere ogni barriera. La collaborazione dell'associazione con la squadra di basket sarà continua e permetterà ai nostri ragazzi con spettro autistico, e non solo,di trascorrere momenti di gioco e spensieratezza insieme ai loro campioni".