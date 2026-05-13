La Scherma Trani brilla ai Campionati Italiani: bronzo nazionale per Simone Natale

La Scherma Trani brilla ai Campionati Italiani del Gran Premio Giovanissimi l- Trofeo Kinder Joy of Moving.Simone Natale è bronzo! Il vivaio della A.D. Schermatrani conferma la sua solidità sul prestigioso palcoscenico dei Campionati Italiani Under 14. Una spedizione, quella tranese, caratterizzata da grinta e qualità tecnica, che ha portato la società a confrontarsi ai vertici della scherma giovanile nazionale.Il risultato di maggior rilievo porta la firma di Natale Simone nella categoria Giovanissimi sciabola. Simone ha condotto una gara pressoché perfetta sin dalle prime battute, chiudendo la fase a gironi con un en plein di vittorie. La sua marcia si è arrestata solo in semifinale contro il livornese Alderigi in un assalto chiuso sul 10-6, che gli è valso un meritatissimo terzo gradino del podio.Non è da meno il settore femminile. Matilde Boraccino nella categoria Ragazze si conferma tra le migliori d'Italia: per il terzo anno consecutivo centra la finale ad otto, chiudendo con un solido sesto posto che ne attesta la straordinaria continuità ad alti livelli.Applausi anche per Miriana Rocchetti nella categoria Giovanissime. Nonostante il podio sfiorato per un soffio – si è classificata nona, appena fuori dai quarti per una serie di sfortunati incroci nel tabellone di eliminazione diretta. L'atleta durante la finale delle sue colleghe ha ricevuto il prestigioso "Trofeo Kinder" Il riconoscimento che premia la regolarità e i risultati ottenuti lungo l'intero arco della stagione, consacrandola come una delle promesse più interessanti del circuito.Un gruppo in crescita. Oltre ai risultati di vertice, la Schermatrani ha mostrato una prova di squadra compatta. In un contesto emotivamente complesso come quello del Granpremio, tutti gli atleti hanno dimostrato carattere, confrontandosi con i migliori pari età d'Italia:Top 16 anche per Catania Angela (15ª),Top 32 per Todisco Alena (26ª).Piazzamenti buoni per:Amoruso Arianna (33ª), Garofalo Emanuela (37ª), Monterisi Roberto (43º), Di Gregorio Alessandro (53º), Basso Alessandra (58ª), Bovenga Lazzaro (64º).A suggellare una settimana da incorniciare è arrivata anche una notizia di assoluto prestigio per lo staff tecnico: la convocazione della Maestra Ramona Cataleta per un ritiro della Nazionale Italiana Assoluta di sciabola. Un riconoscimento della Federazione Italiana Scherma che premia non solo la professionalità della Maestra, ma tutto il metodo di lavoro della scuola tranese, capace di proiettare i propri tecnici e atleti verso i massimi livelli azzurri.