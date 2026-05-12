Presentata stamattina la nuova mensa scolastica del 4° Circolo Didattico “Giovanni Beltrani”

Stamattina, il 4° circolo didattico "Giovanni Beltrani" è stato il protagonista della vita cittadina: alla presenza delle autorità è stata inaugurata la nuova mensa scolastica , frutto di un percorso che ha visto impegnati non solo il vicesindaco, presente stamattina all'inaugurazione, ma anche tutta la macchina burocratica che ha reso possibile l'intercettazione dei fondi PNRR che sono serviti per la costruzione del plesso e che hanno reso possibile l'esistenza di una mensa scolastica anche per questa scuola. Erano presenti anche il sindaco, l'assessora alle culture, oltre che la dirigente scolastica, la professoressae il suo predecessore, professorIl vicesindaco Fabrizio Ferrante ha espresso una grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "Oggi restituiamo alla città e alla scuola "Beltrani", che è parte integrante del tessuto sociale di questa città in maniera importante, una struttura all'avanguardia, una mensa scolastica realizzata grazie ai finanziamenti del PNRR; i lavori sono durati parecchio a causa di alcune criticità che abbiamo risolto. Ringrazio gli uffici, i progettisti e l'impresa che si sono adoperati insieme. Oggi abbiamo il risultato finale che è un ambiente esattamente adeguato al servizio mensa, e siamo contenti in maniera particolare perché i nostri figli potranno accedere a questo ambiente all'avanguardia.""Questa scuola vede la costruzione di un plesso aggiuntivo; quindi, una mensa scolastica costruita da zero, con l'abbattimento delle barriere architettoniche; quindi, non soltanto utile alla scuola ma fiore all'occhiello della città" - ha aggiunto il vicesindaco.Grande soddisfazione ha espresso anche la dirigente scolastica, che ha messo in luce come la mensa sia fondamentale in una scuola a tempo pieno, come ambiente in cui i bambini trascorrono del tempo insieme, conoscendosi oltre il momento puramente didattico, imparando le regole dello stare insieme e del condividere i pasti in un ambiente che si fa sempre più multiculturale, vista la presenza di bambini che provengono anche da territori diversi."Il quartiere Pozzo Piano sta diventando un quartiere centrale, e la realizzazione di questa mensa lo sottolinea e lo evidenzia", ha affermato l'assessora alle Culture Lucia De Mari, ricordando il peso specifico di un quartiere che spesso viene segnalato per i disservizi ma che oggi può vantare un servizio di alta qualità per i bambini e per le loro famiglie.