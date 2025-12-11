Nunzia Porzio - Scuola Foto Tonino Lacalamita" />
Nunzia Porzio - Scuola "Beltrani". Foto Tonino Lacalamita
Scuola e Lavoro

Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani" e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini

"Ottima sinergia con il Comune. La mensa di via La Pira è quasi pronta, mentre alla Pertini riapriremo a settembre"

Trani - giovedì 11 dicembre 2025
In un panorama nazionale spesso segnato da emergenze nell'edilizia scolastica, l'Istituto Comprensivo "Beltrani" di Trani si distingue per una gestione che guarda alla sicurezza e al potenziamento dei servizi. A tracciare il bilancio dei suoi primi mesi di mandato è la nuova Dirigente Scolastica, Nunzia Porzio, arrivata a settembre dopo un'esperienza in Veneto. Dalle sue parole emerge un quadro di stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, impegnata a garantire non solo la manutenzione ordinaria, ma anche interventi strutturali di lungo respiro.

Il caso "Pertini": un ritardo in nome della sicurezza
Il tema più caldo riguarda senza dubbio il plesso "Pertini". La Dirigente ha voluto fare chiarezza sullo stato dei lavori, inviando un messaggio di grande serenità alle famiglie. Quello che poteva sembrare un blocco del cantiere è in realtà una scelta di responsabilità condivisa con Palazzo di Città. "I lavori erano ben avviati," spiega la Dirigente, "ma a seguito di rilievi statici si è deciso di intervenire per rinforzare ulteriormente la struttura". Uno stop tecnico, dunque, necessario per garantire un adeguamento antisismico completo. L'obiettivo è la consegna per il prossimo anno scolastico (settembre): "Avremo una scuola sicura al 100%. Da otto sezioni ne ricaveremo quattro, ottenendo ambienti molto più ampi e gradevoli. Abbiamo concordato con l'Amministrazione che accelerare non era garanzia di sicurezza; meglio rallentare oggi per avere una struttura perfetta domani". Un investimento fondamentale per un quartiere in forte espansione urbanistica.

La nuova mensa: un servizio d'eccellenza
Ma se per la Pertini bisogna attendere qualche mese, per il plesso centrale di via La Pira le notizie sono immediate e positive. È in dirittura d'arrivo la consegna della nuova mensa scolastica, un'opera moderna ereditata dalla gestione del preside Roberto Diana e portata a termine dall'attuale amministrazione. "Una struttura nuovissima che ci sarà consegnata a breve," conferma la preside Porzio con orgoglio - "la mensa servirà i circa 120 alunni delle sei classi a tempo pieno, offrendo uno spazio adeguato e funzionale che mancava."

Manutenzione e ascolto: il rapporto con il Comune
La Dirigente non nasconde le difficoltà generali legate all'obsolescenza degli impianti, problema comune a molte scuole italiane e Trani non fa eccezione, ma sottolinea la reattività del Comune di Trani: "Ci interfacciamo quasi quotidianamente con il Sindaco, gli assessori e l'ufficio tecnico. Le segnalazioni vengono prese in carico e la ditta di manutenzione interviene velocemente".

La "Beltrani", quindi, si prepara a cambiare volto: tra una mensa pronta all'uso e un plesso dell'infanzia, quello della "Sandro Pertini, che diventerà un modello di sicurezza sismica, la strada tracciata sembra essere quella giusta: "Rassereno le famiglie," conclude la Dirigente Nunzia Porzio , "a settembre accoglieremo i bambini in una scuola rinnovata e sicura".
