Adrenalina a scuola: alla Beltrani la formazione salva-vita diventa realtà

Nella scuola Beltrani di Trani l'attenzione alla salute degli studenti non è solo un principio, ma una concreta pratica educativa. Sempre più frequente è la presenza tra gli alunni di casi di allergie gravi, talvolta potenzialmente letali, che possono evolvere in anafilassi. Di fronte a questa realtà, la scuola ha deciso di agire in modo tempestivo e responsabile.È stato infatti riscontrato come il personale scolastico non disponesse di una formazione specifica nella somministrazione dell'adrenalina, farmaco salvavita fondamentale in caso di shock anafilattico. Per colmare questa lacuna, il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana, ha inviato una richiesta formale al Dott. Francesco Galante, Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 5 di Trani-Bisceglie, chiedendo un percorso di formazione mirato.La risposta non si è fatta attendere. Il Dott. Galante ha accolto l'invito con prontezza, attivando la collaborazione con personale medico specializzato. Così, il 9 maggio 2025, il dott. Fabrizio La Mura, anestesista e rianimatore, ha tenuto un seminario teorico-pratico rivolto a docenti e personale ATA.L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa settanta persone, ed è stato articolato in una parte teorica, in cui sono stati affrontati temi cruciali come la distinzione tra allergia e anafilassi, la comunicazione scuola-famiglia in caso di studenti allergici, i segnali d'allarme di una crisi anafilattica e gli effetti fisiologici dell'adrenalina. Un momento particolarmente toccante è stato la visione di un filmato-testimonianza: una giovane ragazza raccontava di essere stata salvata in tenera età grazie all'intervento tempestivo di una maestra.La seconda parte del seminario è stata dedicata alla pratica. I partecipanti hanno potuto esercitarsi, sotto la guida del dott. La Mura, nell'uso di due differenti dispositivi autoiniettabili di adrenalina, simulando l'intervento in caso di emergenza.Grande la soddisfazione del dirigente scolastico, che ha voluto ringraziare ufficialmente il Dott. Galante e il Dott. La Mura per l'impegno e la competenza dimostrati. Lo stesso Galante ha dichiarato che questa è solo la prima tappa di un più ampio progetto di educazione alla salute e promozione di stili di vita corretti, che la ASL intende portare in tutte le scuole del territorio.L'iniziativa della scuola Beltrani si inserisce in un percorso più ampio che vede l'istituto protagonista attivo nella sensibilizzazione della comunità educante sui temi della prevenzione e del benessere. Perché educare, oggi, significa anche preparare a salvare vite.