Scuole del IV Circolo, il Comune rassicura: «Lavori in fase di ultimazione, pronti al confronto con le famiglie»

Dopo le segnalazioni dei genitori, il Vicesindaco Ferrante chiarisce i tempi tecnici per la mensa Beltrani e il plesso Pertini: «Priorità alla sicurezza dei bambini»

Trani - sabato 14 febbraio 2026 13.16
Nei giorni scorsi, una nota firmata dalle "Mamme del IV Circolo" ha acceso i riflettori su alcune criticità. Al centro dell'attenzione la nuova mensa del plesso "Beltrani", attesa con ansia dalle famiglie, e i lavori di efficientamento energetico alla "Pertini". I genitori hanno espresso preoccupazione per i tempi di consegna e per la gestione provvisoria degli spazi, auspicando una rapida conclusione dei cantieri per restituire ai bambini la piena e confortevole fruibilità della scuola.

La rassicurazione dell'Amministrazione: «Verso la consegna in sicurezza» - Il Vicesindaco Fabrizio Ferrante ha risposto prontamente, offrendo una panoramica dettagliata dello stato dell'arte e ribadendo che l'obiettivo finale è comune: scuole moderne e sicure. «Il completamento di un'opera per minori non termina con l'ultimo mattone», ha spiegato Ferrante, precisando che per la mensa Beltrani sono in corso le verifiche di legge conclusive e le procedure per l'arredo degli ambienti.
Per quanto riguarda i disagi segnalati nei plessi Pertini e Fabiano, il Vicesindaco ha confermato che l'Ufficio Tecnico è già operativo per risolvere le criticità manutentive. L'Amministrazione ha definito questa fase come una "transizione necessaria" per garantire in futuro edifici più caldi, efficienti e sostenibili, scusandosi per i sacrifici temporanei richiesti a studenti e famiglie.

Un ponte verso la soluzione: l'invito all'incontro - Il punto di svolta risiede nella volontà di superare lo scambio di note attraverso un confronto diretto. Il Vicesindaco e gli uffici tecnici hanno infatti confermato la piena disponibilità a incontrare una delegazione di genitori. Questo tavolo di confronto servirà a distinguere le complessità tecniche dalle aspettative dei cittadini, mettendo nero su bianco un cronoprogramma condiviso. L'auspicio è che questo spirito di collaborazione possa accelerare le ultime fasi dei lavori, trasformando le attuali criticità in un traguardo positivo per tutta la comunità scolastica di Trani.
  • LA NOTA INTEGRALE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In merito alla segnalazione diffusa a mezzo stampa da parte di un gruppo di genitori del IV Circolo "Beltrani", l'Amministrazione Comunale, pur accogliendo con rispetto ogni forma di segnalazione civica, ritiene doveroso fornire alcune precisazioni per riportare il dibattito su un piano di oggettiva trasparenza istituzionale.
1. Il metodo del dialogo e della trasparenza - L'Amministrazione è in contatto con la Dirigenza Scolastica del IV Circolo che rappresenta l'interlocutore istituzionale preposto.
2. Sicurezza e Collaudi: priorità assoluta - Sulla sostanza dei ritardi denunciati, è necessario chiarire che il completamento di un'opera pubblica, specialmente se destinata a minori, non termina con la posa dell'ultimo mattone e non può nemmeno cominciare se non all'esito di verifiche previste per legge.
Sicurezza: Attualmente sono in corso, per la mensa Beltrani, le ultime attività di verifica.
Arredi: Si sta provvedendo all'acquisto degli arredi mensa, elementi indispensabili per rendere gli ambienti funzionali. Accelerare forzatamente queste procedure significherebbe compromettere procedure che per legge dobbiamo rispettare. L'Amministrazione non può derogare sulle procedure e sulla sicurezza dei propri alunni.
3. Situazione Plesso "Pertini" e "Fabiano" Per quanto riguarda l'efficientamento energetico e i disagi segnalati presso il plesso Fabiano, l'UTC è al lavoro per la risoluzione delle criticità legate alle infiltrazioni che sono state inserite tra le priorità di pronto intervento manutentivo. Siamo consapevoli del sacrificio richiesto alle famiglie e ai bambini, ma si tratta di una fase transitoria necessaria per consegnare edifici più moderni, caldi e sostenibili.
4. Invito al confronto diretto L'Amministrazione osserva come la forma della segnalazione anonima ("Le mamme") e la genericità delle accuse non favoriscano un dialogo costruttivo. Tuttavia, ritenendo che la politica debba rispondere ai problemi reali, il Vicesindaco e gli uffici tecnici confermano la piena disponibilità a incontrare una delegazione di genitori firmatari. L'obiettivo comune resta la restituzione di spazi scolastici d'eccellenza. Siamo certi che un confronto diretto possa chiarire le complessità tecniche di un cantiere pubblico, distinguendo le "false promesse" dalle oggettive procedure di legge a garanzia dei cittadini."tl@
  • Scuola Beltrani
