Scuola IV Circolo Beltrani, la nuova mensa è realtà: un traguardo che parla di PNRR e visione politica

«Sinistra Italiana ancora una volta dimostra la sua affidabilità e concretezza politica e amministrativa. Nella mattinata di oggi l'inaugurazione da parte del sindaco Amedeo Bottaro della nuova mensa scolastica della scuola primaria "G. Beltrani", realizzata grazie al finanziamento PNRR intercettato dall'amministrazione nell'ambito di un piano più ampio di ammodernamento delle strutture scolastiche voluto dal nostro partito e dalla già assessora Francesca Zitoli con delega al PNRR per l'edilizia scolastica. La stessa misura di finanziamento ha consentito di costruire anche una seconda mensa scolastica in via di ultimazione presso il plesso "G. Bovio": una scelta assolutamente non casuale, ma mirata ad estendere la refezione scolastica anche nella scuola secondaria di primo grado. In questo modo, con la denatalità sempre più incalzante e che compromette sempre più posti di lavoro, Sinistra Italiana attraverso la sua fattiva presenza nella giunta Bottaro, ha puntato alla salvaguardia dei posti di lavoro e a migliorare la qualità e sicurezza degli ambienti scolastici. Adesso la nostra missione è tornare nuovamente protagonisti nella prossima amministrazione, a sostegno di Marco Galiano Sindaco, per portare a compimento le opere per cui ci siamo spesi e per rispondere ai nuovi bisogni della città».

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Oggi sarà un martedì mattina che segnerà una svolta per il. Alle ore 11:30 la Dirigente Scolastica, dr.ssa, taglierà il nastro dei nuovi locali destinati alla refezione scolastica in via La Pira. Un momento atteso da anni: i lavori, iniziati nel 2024 con un investimento dinell'ambito del PNRR, metteranno finalmente fine al consumo dei pasti nelle aule didattiche, dotando il plesso di una struttura moderna e dedicata.L'opera non è solo un intervento di edilizia, ma il simbolo di una programmazione partita da lontano in quanto finanziata, durante il mandato assessorile, della prof.ssanon sarà presente all'inaugurazione per motivi professionali, che oggi è candidata al Consiglio Comunale per la listaa sostegno di, e che al tempo coordinò la fase importante del reperimento dei fondi.