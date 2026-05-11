Incendio
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Cronaca

Principio d'incendio in piazza della Repubblica: paura tra i cittadini

Le fiamme domate grazie Blu Vigilanza e passanti

Trani - lunedì 11 maggio 2026 17.11
Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in piazza della Repubblica, tra Corso Cavour e via Aldo Moro, dove un albero ha improvvisamente preso fuoco per cause non chiare.

Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate rapidamente, attirando l'attenzione dei passanti presenti in zona. In attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, alcuni di loro sono intervenuti tempestivamente utilizzando secchi d'acqua nel tentativo di contenere il rogo ed evitare che potesse estendersi ulteriormente sull'intero albero. Sul posto anche Blu Vigilanza, intervenuta attivamente nello spegnimento delle fiamme che non hanno quindi causato gravi conseguenze.
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