20 foto Super Trani: due giorni di festa tra cosplay, musica e fumetti in Piazza della Repubblica

Tanti colori, tantissimi sorrisi e unaper due giorni gremita per la terza edizione dell'evento gratuitola manifestazione, organizzata dall'associazione Insomnia con il patrocinio del Comune di Trani, ha riscontrato un bel successo animando nello scorso weekend la piazza tra cosplayer, stand di gadget e fumetti, musica e balli.Numerose le famiglie e tanti i ragazzi, tra giovani e giovanissimi, senza dimenticare gli appassionati più "vintage", che hanno preso parte all'evento per accaparrarsi l'ultimo volume della propriapreferita, o farsi immortalaredei personaggi più noti degli universi anime, videogame e delle serie TV più seguite.Sul palco di Piazza della Repubblica "Super Trani" ha dato spazio a tante performance musicali di artisti e gruppi locali,- amatissimo dai giovani - passando per la voce emozionante dellae infine della cartoon cover band Genkidama, con leLe due giornate sono state presentate dale dallaNon sono mancati anche giochi, scacchi, intrattenimento, per un fine settimana di allegria, spensieratezza e tanti omaggi alla«Siamo rimasti più che soddisfatti da questa terza edizione, si sono divertiti tutti - racconta l'organizzatore Fabio Iadaresta dell'associazione Insomnia - È stato un evento apprezzato e abbiamo ricevuto solo feedback positivi. Un ringraziamento lo dedichiamo al Comune di Trani per il supporto, a tutti i volontari per la sicurezza e ovviamente allo staff. Speriamo di crescere ancora, per poter portare a Trani qualche ospite importante e far arrivare in città sempre più appassionati».