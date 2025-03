Trasmettere la vita per rianimare la speranza, conferenza a Trani

In occasione del secondo anniversario del Centro di Aiuto alla Vita "Serafina Cinque", sr Mimma Scalera, direttrice Cittadella Sanguis Christi, ha organizzato una conferenza dal titolo "Trasmettere la vita per rianimare la speranza". Tra gli ospiti, interverrà don Fortunato Di Noto, sacerdote impegnato da anni nella lotta contro la pedofilia e l'abuso sui minori.Fondatore dell'associazione Meter, che promuove la tutela dei bambini e la sensibilizzazione contro la pornografia infantile, don Fortunato ha dedicato la sua vita a contrastare il fenomeno degli abusi sessuali su minori, sia in Italia che a livello internazionale. Il suo impegno include la collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni per prevenire la diffusione di contenuti pedopornografici online e promuovere la protezione dei diritti dei bambini.Alla conferenza parteciperanno anche Fabrizio e Katia Amato, coppia adottiva e affidataria di Trani, che condivideranno la loro esperienza. La moderazione sarà a cura della giornalista Marina Laurora.L' evento si terrà il 12 marzo alle ore 20:00 presso la sala conferenze della Cittadella Sanguis Christi, in via Arno 2, a Trani.