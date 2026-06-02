80° anniversario della Repubblica italiana: Trani ricorda la nascita della Repubblica e il sacrificio dei caduti

48 foto 2 giugno 2026 Adriana Fabrizio

Ottant'anni di Repubblica italiana: la città di Trani ha ricordato la storica data che decretò la fine della monarchia e l'inizio di un nuovo cammino per l'Italia con la classica celebrazione presso la villa comunale. Erano presenti tra le altre autorità cittadine, religiose e militari, il Vicesindaco Fabrizio Ferrante e l'Assessore regionale Debora Ciliento.Queste le parole del vicesindaco ai microfoni di Traniviva per la ricorrenza: "oggi sono ottant'anni che il popolo italiano ha scelto la Repubblica; oggi siamo qui a celebrarla in villa comunale alla presenza delle istituzioni, delle forze armate e delle forze dell'ordine. È una ricorrenza molto sentita per quanto riguarda la cittadinanza di Trani e, oggi, è una giornata particolarmente bella dal punto di vista climatico, sicuramente il ricordo di questo ottantennale sarà ancora più emozionante.Le celebrazioni si sono svolte alla presenza di una vasta platea di cittadini, in una villa comunale assolata e pregna delle emozioni che il ricordo del sacrificio di tanti cittadini porta con sé. Il 2 giugno di ottant'anni fa, inoltre, per la prima volta furono chiamate al voto anche le donne italiane, segnando un passo storico per la parità dei diritti. A tal proposito l'assessore Ciliento ha affermato: "È una giornata importante, in cui ognuno – veramente - dovrebbe informarsi e riflettere per due motivi: uno, perché - per la prima volta - le donne si sono recate alle urne, e questo è qualcosa di veramente bello che dobbiamo custodire. Secondo, perché abbiamo, ovviamente, saldato la nostra Repubblica e abbiamo dato un'impronta di modifica, di cambiamento. Abbiamo una responsabilità enorme: custodire questa Repubblica, questa democrazia e, con questo, la nostra Costituzione. Quindi, con questo auguriamo un buon 2 giugno a tutti e dedichiamo un momento di riflessione a quello che la storia ci ha consegnato."