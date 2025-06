2 Giugno, Trani celebra la Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno, la città di Trani ha celebrato con grande solennità la Festa della Repubblica nella splendida cornice della villa comunale. Una cerimonia partecipata e sentita, alla quale hanno preso parte numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni civili, militari ed ecclesiastici, riuniti per onorare i principi fondanti della Repubblica Italiana.Presenti il prefetto della BAT, Silvana D'Agostino, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, la sindaca di Andria Giovanna Bruno e il sindaco di Barletta Cosimo Cannito. La cerimonia è stata aperta con l'alzabandiera e il saluto ai caduti, un momento solenne accompagnato dalla presenza delle forze armate e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, che hanno reso omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria.Particolarmente toccante l'intervento del prefetto D'Agostino: «Ricordiamo i valori fondanti della nostra Repubblica, che hanno istituito tanta dignità per noi donne, che votammo per la prima volta proprio nel '46». Poi, rivolgendosi ai cittadini: «ci vediamo nel pomeriggio: la squadra Stato vi attende. Perché questa non è solo la festa delle forze dell'ordine, ma di tutti i cittadini». Le istituzioni presenti hanno ribadito il proprio impegno nella difesa dei valori di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione, sottolineando l'importanza della memoria storica e della partecipazione democratica.