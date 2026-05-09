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Creatina: non solo sport, ma alleata clinica tra muscoli e metabolismo

Ce ne parla il biologo Giuseppe Labianca

sabato 9 maggio 2026
Quando si parla di creatina, il pensiero va subito al mondo dello sport e del fitness, ma questa molecola naturale è sempre più studiata ed utilizzata anche in ambito clinico, per il suo potenziale ruolo nella salute muscolare, nel recupero e in diverse condizioni patologiche.
La creatina è un composto di derivazione aminoacidica che svolge una funzione chiave nella produzione di energia rapida, fondamentale per le attività ad alta intensità. Il nostro organismo la produce autonomamente e la assumiamo anche con la dieta, soprattutto da carne e pesce. Tuttavia, in alcune condizioni, l'integrazione può avere un significato che va ben oltre la performance sportiva.
Uno degli ambiti più solidi riguardanti l'uso clinico di creatina è quello della sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare legata all'invecchiamento. In questo contesto, la creatina ha dimostrato di migliorare la forza e la funzionalità muscolare, soprattutto se associata all'allenamento di resistenza.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riconosciuto che un'assunzione giornaliera di 3 grammi di creatina può aumentare le prestazioni fisiche in attività ripetute ad alta intensità e contribuire al miglioramento della forza muscolare negli adulti sopra i 55 anni, se combinata con esercizio regolare. Un'indicazione che rafforza il ruolo della creatina anche nella prevenzione della fragilità.
Un altro ambito rilevante è quello del recupero muscolare, infatti la creatina può contribuire a ridurre il danno muscolare ed accelerare i tempi di recupero dopo sforzi intensi.
Questo aspetto è particolarmente interessante in ambito riabilitativo: dopo interventi chirurgici, traumi o periodi di immobilizzazione, l'integrazione potrebbe aiutare a limitare la perdita di massa muscolare e favorire un recupero più rapido. Alcuni studi suggeriscono anche un effetto positivo sulla resistenza alla fatica durante i percorsi di fisioterapia.
Negli ultimi anni si è aperto un filone di ricerca sul ruolo della creatina nel metabolismo glucidico. In particolare, alcuni studi indicano che l'integrazione, associata all'esercizio fisico, può migliorare la sensibilità all'insulina e il controllo della glicemia nei soggetti con diabete di tipo 2.
Il meccanismo non è ancora del tutto chiarito, ma sembra coinvolgere una maggiore captazione del glucosio da parte dei muscoli, rendendo la creatina un possibile supporto, sempre all'interno di uno stile di vita corretto.
La creatina è stata studiata anche nelle malattie neuromuscolari, come le distrofie muscolari. In queste condizioni, caratterizzate da debolezza e perdita progressiva della funzione muscolare, può contribuire a migliorare la forza e la resistenza, soprattutto se integrata in programmi riabilitativi.
Oltre all'ambito muscolare la creatina è studiata anche nella salute ossea: alcuni dati suggeriscono che la creatina possa contribuire indirettamente a migliorare la densità minerale ossea, grazie all'aumento della forza muscolare e dello stimolo meccanico sulle ossa. Questo apre a un possibile ruolo nella prevenzione dell'osteoporosi, anche se le evidenze sono ancora in evoluzione.
Dal punto di vista della sicurezza, la creatina è uno degli integratori più studiati e secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, una dose giornaliera di 3 grammi è considerata sicura ed efficace per la popolazione adulta.
Questo quantitativo rappresenta oggi il riferimento più utilizzato anche in ambito clinico, soprattutto per utilizzi prolungati. Esistono protocolli con dosaggi più elevati, ma non sono necessari nella maggior parte dei casi e possono aumentare il rischio di effetti collaterali gastrointestinali.
È comunque fondamentale ricordare che l'integrazione dovrebbe essere valutata caso per caso, in particolare nei soggetti con patologie renali o in terapia farmacologica.
Sebbene si stia assistendo ad una evoluzione dell'utilizzo di creatina da semplice integratore per sportivi a molecola di interesse clinico trasversale, non è una soluzione miracolosa, ma uno strumento che, se utilizzato con criterio e sotto supervisione medica, può offrire benefici concreti anche al di fuori della palestra.
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A cura del dott. Giuseppe Labianca

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