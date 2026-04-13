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Adriatica Trani, vittoria convincente e ritorno immediato al successo in campionato

Il riassunto della partita

Trani - lunedì 13 aprile 2026 14.05
L'Adriatica Trani torna al successo in campionato con una prestazione solida e concreta, confermando quanto di buono espresso anche nella recente vittoria della Coppa Puglia.

La gara si è aperta con un primo set combattuto, caratterizzato da grande equilibrio e ritmi elevati. Nonostante un avvio leggermente contratto, i bianco-blu sono stati bravi a restare sempre in partita, mantenendo intensità in tutti i fondamentali e trovando soluzioni efficaci in attacco, in particolare con Masella e Mennuni, decisivi nel finale di set.

Nel secondo parziale l'Adriatica Trani ha alzato ulteriormente il livello del gioco, partendo con grande determinazione e costruendo sin da subito un vantaggio importante. Ottimo il lavoro dei centrali, con Sebastiani ed Erriquez protagonisti sia a muro che in attacco. Nel corso del set spazio anche alle rotazioni, con l'ingresso di Bisceglie, Rutigliani e Pascarelli, che hanno mantenuto alto il ritmo e contribuito a consolidare il risultato sul 2-0.

Nel terzo set la squadra ha confermato la propria superiorità, imponendo fin dalle prime battute un gioco efficace e continuo. Il margine costruito nella fase iniziale ha permesso di gestire con fiducia il finale, con ulteriori rotazioni che hanno coinvolto l'intero gruppo, tra cui Scassano e Auricchio, autori di un buon impatto sulla gara. Da segnalare anche la gestione attenta dello stato fisico della rosa, con Angarano tenuto precauzionalmente a riposo.

Una vittoria importante per l'Adriatica Trani, che dopo l'impegno della finale di Coppa Puglia dimostra di aver ritrovato subito concentrazione e continuità anche in campionato.

Il gruppo guarda ora al finale di stagione, che si preannuncia intenso e decisivo, con la consapevolezza di poter contare su un organico compatto, profondo e pronto a dare il proprio contributo in ogni momento della gara
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