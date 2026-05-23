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Apulia, Alyssa Fonsmorti carica la squadra

La giovane terzina classe 2011 ripercorre la stagione delle biancazzurre

Trani - sabato 23 maggio 2026 9.52
Una stagione importante quella disputata dall'U17 dell'Apulia Trani che prossimamente sfiderà nella finale Regionale l'ostica Pink Bari. A ripercorrerla è una delle atlete più giovani del gruppo vale a dire il terzino sinistro classe 2011, Alyssa Fonsmorti: "Per quanto riguarda il campionato U17 è andato molto bene in quanto siamo riuscite a guadagnarci un posto in finale Regionale, un obiettivo non da poco. Per quanto riguarda la mia stagione è stata di crescita dato che cerco attraverso le varie esperienze che la società ci propone e gli allenamenti di migliorare sempre di più".

LA PINK BARI: "E' un'ottima squadra che abbiamo già affrontato nella prima parte del campionato: ci vorrà molta determinazione e concentrazione per portare a casa un buon risultato".

OTTIMI RISULTATI: "Il modo in cui siamo riuscite a raggiungere questi risultati positivi è sicuramente il lavoro settimanale: durante gli allenamenti c'è stato sempre un buon clima questo grazie anche all'ottimo affiatamento tra noi ragazze".

FINALI CSEN: "A Peschici sarà un'altra bella esperienza formativa. E' il secondo anno consecutivo che raggiungiamo questo importante obiettivo. Ovviamente andremo li per fare bene e divertirci magari portando a casa anche un bel titolo".
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