Apulia, la guida della prima squadra affidata ad Antonio Capogrosso

Prime novità in casa Apulia Trani per la stagione 2024/25, che vedrà le tranesi disputare il campionato di Eccellenza:Mister Capogrosso, nonostante la giovane età, faceva già parte della famiglia Apulia e ha dunque accettato questo prestigioso incarico, con l'ambizione e il desiderio di riportare il nome di Trani nel calcio che conta, in questo caso quello femminile.Ricordiamo che circa un mese fa, l'Apulia ha provato con tutte le proprie forze ad essere ripescata in Serie C, avendo tutte le carte in regola per ambire al ripescaggio, vista la storicità del titolo. Purtroppo tra i requisiti richiesti c'era anche quello dell'impianto di gioco che, come ormai risaputo, a Trani non c'è, vista la sua inagibilità."L'obiettivo è quello di formare una squadra il più giovane possibile - commenta mister Capogrosso - seguendo la linea della scorsa stagione, dando lustro al settore giovanile."Non mancano anche le promesse: "Stiamo cercando di creare una squadra in previsione futura. Tutti, specialmente la società, cercheremo di fare del nostro meglio affinché possiamo rendere felici i nostri tifosi."