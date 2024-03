Apulia, tre atlete tranesi convocate per il Torneo delle Regioni: rappresenteranno la Puglia

Oramai è risaputo, la società tranese ha sempre puntato sul settore giovanile sin dagli albori della sua nascita e, anno dopo anno, ha raggiunto obiettivi sempre migliori che, inevitabilmente, hanno portato il nome 'Apulia' in giro per l'Italia. A testimonianza di ciò, in vista del sessantesimo Torneo delle Regioni che si terrà in Liguria, più precisamente dal 23 al 29 marzo, sono ben tre le atlete tranesi che partiranno in terra ligure per rappresentare la regione Puglia e per vivere un'esperienza sicuramente indimenticabile, vista anche la giovane età delle ragazze. Stiamo parlando dell'esterna di centrocampo Fabiola La Donna, del portiere Gaia di Bari, e della centrocampista Rosalinda Zanaga.La società tranese si rende sicuramente orgogliosa di quanto ambizioso traguardo, dopo anni di lavoro proprio sul settore giovanile, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di ogni squadra che punta a migliorarsi sempre di più.