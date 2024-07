Il Pontelama fucina di talenti: Minervini, Ferrante, Piccinni e Sansaro firmano con l’Audace Cerignola

Il Pontelama continua a 'sfornare' talenti: è la volta di ben quatto ragazzi, Minervini (classe 2007) , Ferrante, Piccinni e Sansaro (tutti e tre classe 2010) : per loro un contratto con l'Audace Cerignola, società militante nel girone C della Serie C.Minervini, il più grande tra i tre, disputerà con i gialloblu il campionato Primavera mentre, gli altri tre ragazzi, affronteranno quello di u15.Sicuramente il trasferimento di Alessandro Minervini al Cerignola è quello che risalta maggiormente, vista l'importanza del campionato con cui si rapporterà. "Alessandro ha iniziato con il Pontelama dalla scuola calcio - commenta Oliver Scaringi- ha fatto tutte le trafile, l'anno scorso è stato anche capitano dimostrando il suo valore nel campionato Regionale. Si è distinto per le reti messe a segno, nonostante sia difensore. Ha inoltre esordito in Terza Categoria, disputando 4/5 partite in cui 'si è fatto le ossa' scontrandosi con gente più grande di lui, con più esperienza e anche malizia. Ha sempre dimostrato di avere personalità in campo e non si è mai tirato indietro."Ancora una volta i ragazzi tranesi riescono ad immergersi nel calcio professionistico, con la speranza che possano rimanerci al più lungo possibile per dimostrare tutto il loro valore e per portare il nome di Trani in alto.