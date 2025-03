De Lucia già promosso tra i grandi: il tranese si allena con la prima squadra del Bari!

Era gennaio quando il talento tranese Mattia De Lucia lasciava il Torino per accasarsi al Bari, società con cui ha firmato un contratto sino a giugno di quest'anno. Il classe '08 si era aggregato inizialmente all'U17 del club biancorosso, ma probabilmente, a dimostrazione dell'importante livello tecnico-mentale raggiunto negli ultimi tempi.In questo momento, il Bari, militante in Serie B, occupa la nona posizione, ma è in pienissima lotta per un piazzamento playoff, obiettivo minimo stagionale. De Lucia, oramai difensore centrale a tutti gli effetti, potrebbe giovare di un periodo non proprio fortunato per la difesa biancorossa, colpita da diversi infortuni, che potrebbero aprire le porte a qualche convocazione con i grandi al giovanissimo tranese che, almeno per il momento,. Il prossimo impegno del Bari sarà proprio al 'San Nicola' contro la Salernitana: il match si disputerà sabato alle ore 19.30,