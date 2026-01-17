Monterisi formato ‘bomber’: è testa a testa tra Frosinone e il Venezia di Pino Brescia

Una settimana più tardi, eccoci nuovamente qui.ci ha preso gusto: dopo la rete - decisiva ai fini del risultato - dello scorso weekend contro il, nella sfida vinta 2-0 che ha permesso ai ciociari di laurearsi 'Campioni d'Inverno', il difensore tranesenuovamente, questa volta nel delicatissimo scontro diretto contro il: al 'Brianteo' finisceal termine di una partita al dir poco spettacolare.si rende protagonista all'88': Frosinone sotto di un uomo e anche di un gol, si affida al suo capitano ed al solito piede fatato di Calò che, da corner, serve perfettamente il tranese;che non lascia scampo a Thiam. Settore ospiti infuocato, per una reteche permette al Frosinone di mantenere salda la, salendo così a 42 punti.In seconda posizione, a quota 41, c'è ildel nostro concittadinoche, nel pomeriggio, ha battuto il Catanzaro, guadagnandosi la quinta vittoria di fila, l'ottava nelle ultime nove di campionato. Une che, dati alla mano, potrebbe durare sino alle ultime giornate.Ancora una volta, possiamo affermare che la, grazie a questi due protagonisti che, seppur in ruoli differenti, stanno trascinando le rispettive squadre a suon di carattere, passione e determinazione., chi la spunterà?