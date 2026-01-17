Calcio
Monterisi formato ‘bomber’: è testa a testa tra Frosinone e il Venezia di Pino Brescia
Secondo centro consecutivo per il tranese: è 2-2 con il Monza
Trani - sabato 17 gennaio 2026 18.55
Una settimana più tardi, eccoci nuovamente qui. Ilario Monterisi ci ha preso gusto: dopo la rete - decisiva ai fini del risultato - dello scorso weekend contro il Catanzaro, nella sfida vinta 2-0 che ha permesso ai ciociari di laurearsi 'Campioni d'Inverno', il difensore tranese replica nuovamente, questa volta nel delicatissimo scontro diretto contro il Monza: al 'Brianteo' finisce 2-2, al termine di una partita al dir poco spettacolare.
Monterisi si rende protagonista all'88': Frosinone sotto di un uomo e anche di un gol, si affida al suo capitano ed al solito piede fatato di Calò che, da corner, serve perfettamente il tranese; incornata impeccabile che non lascia scampo a Thiam. Settore ospiti infuocato, per una rete pesantissima che permette al Frosinone di mantenere salda la vetta della classifica, salendo così a 42 punti.
In seconda posizione, a quota 41, c'è il Venezia del nostro concittadino Pino Brescia che, nel pomeriggio, ha battuto il Catanzaro, guadagnandosi la quinta vittoria di fila, l'ottava nelle ultime nove di campionato. Un duello che si prospetta equilibratissimo e che, dati alla mano, potrebbe durare sino alle ultime giornate.
Ancora una volta, possiamo affermare che la Serie B parla anche tranese, grazie a questi due protagonisti che, seppur in ruoli differenti, stanno trascinando le rispettive squadre a suon di carattere, passione e determinazione. Frosinone contro Venezia, Monterisi contro Pino Brescia, chi la spunterà?
