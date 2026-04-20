Marco Galiano - Comizio in Piazza Libertà
Marco Galiano - Comizio in Piazza Libertà
Politica

Marco Galiano, da solo sul palco a Trani, lancia la sfida: «Basta politica di plastica, torniamo tra la gente»

Il candidato del centrosinistra lancia il suo modello di partecipazione, ma la scelta di un palco "solitario" apre i primi interrogativi politici sulla tenuta della coalizione

Trani - lunedì 20 aprile 2026 19.27
Una piazza gremita, il ritorno alla parola "in strada" e una scelta scenica che ha fatto discutere quanto i contenuti. Lo scorso 19 aprile, Marco Galiano, candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ha ufficialmente dato fuoco alle polveri della sua campagna elettorale con un comizio in Piazza Libertà. Un evento che ha segnato il culmine di una settimana intensa, iniziata con i "laboratori di co-progettazione" nel comitato di via Pagano, e che ha restituito l'immagine di un leader che cerca la sintesi tra l'eredità del passato e una netta discontinuità di metodo.

Tuttavia, a molti osservatori non è sfuggito un dettaglio tutt'altro che trascurabile: Galiano si è presentato sul palco da solo. Mentre il candidato parlava alla città, le figure di spicco dell'amministrazione uscente e della coalizione – dal Sindaco Amedeo Bottaro al Vicesindaco Fabrizio Ferrante, passando per diversi assessori della Giunta e l'assessora regionale all'Ambiente Debora Ciliento – hanno seguito l'intero intervento dal basso, fisicamente separati dal "cuore" del comizio. Una scelta d'immagine forte, molti l'hanno letto come una sorta di daspo politico, che ha sollevato interrogativi sulla reale armonia interna al fronte progressista, ma questo tema lo riprendiamo a fine articolo. Intanto urge parlare del comizio, il prmo tenuto da un candidato sindaco in queste amministrative 2026.

«Guardarsi negli occhi»: la politica oltre i social
Per Galiano, l'incontro in piazza è stato un atto di rottura contro la comunicazione mordi-e-fuggi. «Il comizio riporta l'orologio un attimo indietro rispetto a una politica di plastica, fatta di dichiarazioni da quindici secondi di reel», ha scandito dal palco. «Noi invece vorremmo fare una politica tra le persone, di persone che si vedono, si toccano, si salutano e che vivono l'esperienza della politica come qualcosa di autentico». Il candidato ha rivendicato con forza il lavoro svolto nei tavoli tematici del 16, 17 e 18 aprile, descrivendo un'affluenza eterogenea di giovani, associazioni e residenti: «Abbiamo ascoltato tantissime donne e uomini. Sono venuti a raccontare il loro bisogno di cittadinanza, portando proposte su turismo, commercio e centro storico. Su moltissime di queste noi abbiamo già le idee chiare».

L'analisi sull'era Bottaro e la sfida della Scuola
Galiano non ha evitato il bilancio sugli ultimi undici anni di governo, offrendo un'analisi articolata che alterna il riconoscimento dei meriti alla critica costruttiva. «Credo che questa amministrazione sarà ricordata in termini molto migliori rispetto alla narrazione attuale. Chi l'ha condotta è riuscito, nonostante tutto, a portare avanti politiche efficaci», ha dichiarato, pur ammettendo che alcune «zavorre» hanno impedito di completare il percorso previsto. Il punto di rottura più netto riguarda però il settore dell'istruzione, campo professionale dello stesso Galiano: «La scuola è il luogo da cui dobbiamo ripartire. È il settore in cui si è lavorato di meno e peggio». Su questo tema, il candidato ha garantito che non accentrerà deleghe, ma cercherà un assessore autonomo: «Chi farà l'assessore all'istruzione avrà a che fare con qualcuno che ha le idee chiare sui processi. Non voglio un assessore eterodiretto, ma qualcuno capace di farmi ragionare».

La stabilità del "Campo Largo" e il rispetto per gli avversari
Interrogato sulla tenuta di una coalizione così variegata (che include PD, M5S e diverse liste civiche), Galiano ha individuato il collante nell'«amore per la città e la capacità di fare sintesi». Tuttavia, ha lanciato un monito chiaro ai suoi: «Chi si presenta nelle nostre liste deve aver chiaro qual è la direzione. Sono il punto di sintesi; se questa cosa viene meno, viene meno tutta l'impalcatura». Verso gli sfidanti, invece, la linea è quella del fair play: «Non parlerò mai dei miei avversari. Chiunque ambisca a governare una città complessa come Trani merita rispetto».

Analisi Politica: un "Meteo" incerto in casa Centrosinistra
Se dal punto di vista della partecipazione Piazza Libertà è stata un successo, dal punto di vista dei simboli il messaggio è stato più ambiguo. La decisione di Galiano di non condividere il palco con i "pesi massimi" della Giunta Bottaro e con i referenti regionali può essere letta in due modi: un tentativo di marcare una necessaria autonomia per conquistare l'elettorato deluso, o il segnale di una convivenza forzata tra il candidato e l'apparato dei partiti.
L'immagine della Ciliento, di Ferrante e dello stesso Bottaro "declassati" di fatto a spettatori suggerisce che, sebbene il sostegno sia convinto, il coordinamento delle leadership sia ancora in fase di assestamento. Al momento, il meteo politico in area centrosinistra di stampo Galiano si presenta come "parzialmente nuvoloso": la spinta del candidato è forte e autentica, ma le nubi di una possibile insofferenza dei "vecchi" protagonisti della politica tranese restano all'orizzonte. Sarà la capacità di Galiano di trasformare quella sintesi da lui decantata in una reale collaborazione operativa a determinare se, dopo il 25 maggio, su Trani tornerà a splendere il sole o se la coalizione dovrà affrontare una perturbazione interna prima ancora di aver iniziato a governare.
Marco GalianoMarco GalianoMarco GalianoLocandina
Social Video1 minutoIntervista a Marco Galiano, candidato del centrosinistra a Sindaco di TraniTonino Lacalamita
Altri video:
Marco Galiano - Comizio in Piazza Libertà
Marco Galiano - la diretta del comizio da Piazza Libertà36 minutiTonino Lacalamita
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani, questa sera alle ore 20:00 in Piazza Libertà Marco Galiano incontra la città Trani, questa sera alle ore 20:00 in Piazza Libertà Marco Galiano incontra la città Dopo tre giorni di incontri partecipati, il candidato sindaco del centrosinistra presenta le linee guida costruite insieme ai cittadini
Il ritorno della politica del territorio: Raimondo Lima lancia la sua sfida per il Consiglio Comunale di Trani Il ritorno della politica del territorio: Raimondo Lima lancia la sua sfida per il Consiglio Comunale di Trani Coerenza, competenza e filiera istituzionale: il dirigente di Fratelli d’Italia presenta la sua candidatura a sostegno di Angelo Guarriello in un Hotel Ibis gremito
Daniele Santoro: "Dal commercio riparte Trani: ascolto vero, proposte concrete” Daniele Santoro: "Dal commercio riparte Trani: ascolto vero, proposte concrete” Si è tenuto un incontro promosso dal candidato al Consiglio comunale, presente del candidato Sindaco Marco Gagliano
Raimondo Lima, in squadra con Fratelli d'Italia, da il via alla sfida elettorale: esperienza e rigore al servizio di Trani Raimondo Lima, in squadra con Fratelli d'Italia, da il via alla sfida elettorale: esperienza e rigore al servizio di Trani Sabato 18 aprile la presentazione ufficiale della candidatura sostegno di Angelo Guarriello sindaco
Amministrative Trani 2026: La fiera del pallottoliere e il miracolo dei "pani e dei pesci". Scusate il disturbo | L'editoriale Amministrative Trani 2026: La fiera del pallottoliere e il miracolo dei "pani e dei pesci". Scusate il disturbo | L'editoriale Tra liste "bicicletta", cavalli spalmati e il miracolo dei buoni benzina: l’ultimo assalto al pallottoliere prima della presentazione delle liste
Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà Al via il laboratorio di co-progettazione: tre giorni di tavoli tematici in via M. Pagano per scrivere insieme ai cittadini il programma della coalizione.
Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza" Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza" L'intervento del Presidente del Circolo MCL ed ex Assessore dopo il decisivo pronunciamento della Prefettura BAT sulla selezione degli scrutatori
Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni" Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni" Analisi politica dell'ex Assessore di Trani sulla crisi della Presidenza Lodispoto e lo stallo amministrativo post-elettorale
Ennesima impresa per il tranese Pino Di Meo: il suo Bisceglie vola in Serie D
20 aprile 2026 Ennesima impresa per il tranese Pino Di Meo: il suo Bisceglie vola in Serie D
20 aprile 2026 Sicurezza e illuminazione: il caso della strada provinciale fra Trani e Corato
Trani, via Istria: emergono le criticità della scuola “Baldassarre” dopo il taglio dei pini
20 aprile 2026 Trani, via Istria: emergono le criticità della scuola “Baldassarre” dopo il taglio dei pini
Gli atleti della Baldassarre volano a Roma
20 aprile 2026 Gli atleti della Baldassarre volano a Roma
Esordio stagionale col botto per la "Scuola tranese di salto con l'asta "  
20 aprile 2026 Esordio stagionale col botto per la "Scuola tranese di salto con l'asta"  
Trani, si chiude tra emozione e applausi la Rassegna Teatrale 2026 della Fondazione Seca
20 aprile 2026 Trani, si chiude tra emozione e applausi la Rassegna Teatrale 2026 della Fondazione Seca
Trani capitale dei giovani talenti: successo per gli Arcadia Music Awards
20 aprile 2026 Trani capitale dei giovani talenti: successo per gli Arcadia Music Awards
Scienza protagonista a Trani: l’I.C. “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” apre le porte alla ricerca
20 aprile 2026 Scienza protagonista a Trani: l’I.C. “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” apre le porte alla ricerca
Trani, al “Lacarvella” un incontro culturale tra dialogo e partecipazione
20 aprile 2026 Trani, al “Lacarvella” un incontro culturale tra dialogo e partecipazione
Trani, in Biblioteca si parlerà del legame tra intestino e cervello
20 aprile 2026 Trani, in Biblioteca si parlerà del legame tra intestino e cervello
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.