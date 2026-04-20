Marco Galiano, da solo sul palco a Trani, lancia la sfida: «Basta politica di plastica, torniamo tra la gente»

Social Video 1 minuto Intervista a Marco Galiano, candidato del centrosinistra a Sindaco di Trani Tonino Lacalamita Altri video: Marco Galiano - la diretta del comizio da Piazza Libertà 36 minuti Tonino Lacalamita

Una piazza gremita, il ritorno alla parola "in strada" e una scelta scenica che ha fatto discutere quanto i contenuti. Lo scorso 19 aprile,, candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ha ufficialmente dato fuoco alle polveri della sua campagna elettorale con un comizio in Piazza Libertà. Un evento che ha segnato il culmine di una settimana intensa, iniziata con i "laboratori di co-progettazione" nel comitato di via Pagano, e che ha restituito l'immagine di un leader che cerca la sintesi tra l'eredità del passato e una netta discontinuità di metodo.Tuttavia, a molti osservatori non è sfuggito un dettaglio tutt'altro che trascurabile:Mentre il candidato parlava alla città, le figure di spicco dell'amministrazione uscente e della coalizione – dal Sindacoal Vicesindaco, passando per diversi assessori della Giunta e l'assessora regionale all'Ambiente– hanno seguito l'intero intervento dal basso, fisicamente separati dal "cuore" del comizio. Una scelta d'immagine forte, molti l'hanno letto come una sorta di daspo politico, che ha sollevato interrogativi sulla reale armonia interna al fronte progressista, ma questo tema lo riprendiamo a fine articolo. Intanto urge parlare del comizio, il prmo tenuto da un candidato sindaco in queste amministrative 2026.Per Galiano, l'incontro in piazza è stato un atto di rottura contro la comunicazione mordi-e-fuggi. «Il comizio riporta l'orologio un attimo indietro rispetto a una politica di plastica, fatta di dichiarazioni da quindici secondi di reel», ha scandito dal palco. «Noi invece vorremmo fare una politica tra le persone, di persone che si vedono, si toccano, si salutano e che vivono l'esperienza della politica come qualcosa di autentico». Il candidato ha rivendicato con forza il lavoro svolto nei tavoli tematici del 16, 17 e 18 aprile, descrivendo un'affluenza eterogenea di giovani, associazioni e residenti: «Abbiamo ascoltato tantissime donne e uomini. Sono venuti a raccontare il loro bisogno di cittadinanza, portando proposte su turismo, commercio e centro storico. Su moltissime di queste noi abbiamo già le idee chiare».Galiano non ha evitato il bilancio sugli ultimi undici anni di governo, offrendo un'analisi articolata che alterna il riconoscimento dei meriti alla critica costruttiva. «Credo che questa amministrazione sarà ricordata in termini molto migliori rispetto alla narrazione attuale. Chi l'ha condotta è riuscito, nonostante tutto, a portare avanti politiche efficaci», ha dichiarato, pur ammettendo che alcune «zavorre» hanno impedito di completare il percorso previsto. Il punto di rottura più netto riguarda però il settore dell'istruzione, campo professionale dello stesso Galiano: «La scuola è il luogo da cui dobbiamo ripartire. È il settore in cui si è lavorato di meno e peggio». Su questo tema, il candidato ha garantito che non accentrerà deleghe, ma cercherà un assessore autonomo: «Chi farà l'assessore all'istruzione avrà a che fare con qualcuno che ha le idee chiare sui processi. Non voglio un assessore eterodiretto, ma qualcuno capace di farmi ragionare».Interrogato sulla tenuta di una coalizione così variegata (che include PD, M5S e diverse liste civiche), Galiano ha individuato il collante nell'«amore per la città e la capacità di fare sintesi». Tuttavia, ha lanciato un monito chiaro ai suoi: «Chi si presenta nelle nostre liste deve aver chiaro qual è la direzione. Sono il punto di sintesi; se questa cosa viene meno, viene meno tutta l'impalcatura». Verso gli sfidanti, invece, la linea è quella del fair play: «Non parlerò mai dei miei avversari. Chiunque ambisca a governare una città complessa come Trani merita rispetto».Se dal punto di vista della partecipazione Piazza Libertà è stata un successo, dal punto di vista dei simboli il messaggio è stato più ambiguo. La decisione di Galiano di non condividere il palco con i "pesi massimi" della Giunta Bottaro e con i referenti regionali può essere letta in due modi: un tentativo di marcare una necessaria autonomia per conquistare l'elettorato deluso, o il segnale di una convivenza forzata tra il candidato e l'apparato dei partiti.L'immagine della Ciliento, di Ferrante e dello stesso Bottaro "declassati" di fatto a spettatori suggerisce che, sebbene il sostegno sia convinto, il coordinamento delle leadership sia ancora in fase di assestamento. Al momento, ilin area centrosinistra di stampo Galiano si presenta come: la spinta del candidato è forte e autentica, ma le nubi di una possibile insofferenza dei "vecchi" protagonisti della politica tranese restano all'orizzonte. Sarà la capacità di Galiano di trasformare quella sintesi da lui decantata in una reale collaborazione operativa a determinare se, dopo il 25 maggio, su Trani tornerà a splendere il sole o se la coalizione dovrà affrontare una perturbazione interna prima ancora di aver iniziato a governare.