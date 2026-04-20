Salto con l'asta
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Esordio stagionale col botto per la "Scuola tranese di salto con l'asta"  

Valerio Piccinni nuovo astro nascente

Trani - lunedì 20 aprile 2026 11.56
Nella prima giornata dei campionati provinciali individuali di atletica leggera "categoria cadetti" (14 e15 anni), svoltasi presso gli impianti del "Cozzoli" di Molfetta, il quindicenne tranese Valerio Piccinni, tesserato per la società "Élite Academy Bari", supera l'asticella a mt 4.10, prestazione di grande valore e attualmente miglior risultato stagionale outdoor underground 16.

L'atleta, allenato dal prof. Raffaele Musicco, ha realizzato l'ottima prestazione nonostante un fastidioso vento trasversale contro la pedana che ha svantaggiato notevolmente gli astisti. Si tratta dell'ennesimo straordinario risultato della "Scuola tranese di salto con l'asta" che annovera già le "punte di diamante" Gabriele Belardi (pluri campione italiano della specialità) e Ivan Musicco, tra i primissimi astisti juniores in Italia, che esordiranno il prossimo fine settimana nella stagione outdoor. Vale la pena ricordare che si tratta di prestazioni sportive conseguite malgrado la penosa e imbarazzante situazione impiantistica sportiva di questa città.
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