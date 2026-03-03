Sport, mare e arte: storie di inclusione e comunità in Puglia

Nascono nell'ambito dell'Avviso del Dipartimento Welfare della Regione Puglia "Sport Inclusivo – Interventi di contrasto della povertà educativa mediante la promozione dello sport", redatto con la collaborazione del Dipartimento regionale competente in materia di sport, le 26 iniziative che, da nord a sud della regione, stanno trasformando lo sport, il mare e le arti performative in strumenti concreti di inclusione, crescita e cittadinanza attiva.Nel cuore della Puglia, tra le strade del Salento, i porti di Bari, i quartieri tarantini e le coste del Gargano, prende forma una rete straordinaria di progetti che mette al centro bambini e adolescenti esposti a fragilità sociali ed educative. Qui, dove la povertà educativa rischia di compromettere opportunità e futuro, lo sport diventa diritto, occasione di riscatto e spazio di relazione. Ventisei iniziative stanno creando presìdi educativi diffusi, dove ogni ragazzo può scoprire il proprio valore, imparare a collaborare e sviluppare competenze per la vita.Dall'analisi dei progetti ammessi nell'ambito dell'Avviso "Sport Inclusivo" emerge un quadro molto coerente di interventi che utilizzano la pratica sportiva come leva educativa e sociale per contrastare la povertà educativa e rafforzare le opportunità di crescita dei minori. Nel complesso, le iniziative condividono un'impostazione comune: lo sport non viene concepito principalmente in chiave agonistica, ma come strumento pedagogico capace di promuovere inclusione, benessere psicofisico e sviluppo delle competenze relazionali. Le attività sportive sono infatti affiancate da percorsi educativi, laboratori formativi e momenti di confronto finalizzati a promuovere il rispetto delle regole, la cooperazione, la gestione delle emozioni e la cittadinanza attiva. I destinatari principali sono minori e giovani tra i 6 e i 21 anni, con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di fragilità: ragazzi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, minori con disabilità o con bisogni educativi speciali, giovani a rischio di dispersione scolastica o di isolamento sociale. In molti casi l'individuazione dei beneficiari avviene in collaborazione con scuole, servizi sociali e realtà del territorio, al fine di intercettare i bisogni più rilevanti delle comunità locali. Un altro elemento comune riguarda l'approccio multidisciplinare adottato nei progetti. Accanto agli istruttori sportivi operano educatori, psicologi, operatori sociali e, in alcuni casi, figure specialistiche come nutrizionisti o formatori. Questo consente di integrare la dimensione motoria con percorsi di educazione alla salute, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, sviluppo delle competenze sociali e rafforzamento dell'autostima dei ragazzi. I progetti sono inoltre caratterizzati da una forte dimensione di rete territoriale. Le iniziative nascono infatti da partenariati che coinvolgono enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni sportive, organizzazioni del Terzo settore e altre realtà della comunità. In questo modo lo sport diventa uno strumento per rafforzare la cosiddetta "comunità educante", promuovendo una collaborazione stabile tra istituzioni, famiglie e associazionismo. Le attività si svolgono in contesti diversi – palestre, impianti sportivi, piscine, spazi pubblici o strutture scolastiche – e comprendono discipline sportive tradizionali e attività innovative, spesso integrate con laboratori educativi, eventi comunitari e momenti di restituzione pubblica. Nel loro insieme, questi interventi delineano quindi un modello di politica sociale che utilizza lo sport come presidio educativo diffuso, capace di contrastare l'esclusione, promuovere stili di vita sani e rafforzare il capitale sociale delle comunità locali. L'obiettivo non è soltanto offrire opportunità sportive ai giovani, ma contribuire alla costruzione di contesti territoriali più inclusivi, solidali e attenti ai bisogni delle nuove generazioni.A Maglie, il progetto "Oltre il Campo" porta sul terreno di gioco una lezione che va oltre il calcio: inclusione, autostima e rispetto. Bambini tra i 6 e i 14 anni, molti con Bisogni Educativi Speciali come disturbi dello spettro autistico o ADHD, partecipano a percorsi personalizzati guidati da tutor, psicologi e istruttori. Il Buddy System favorisce il mentoring tra pari, trasformando i giovani in punti di riferimento reciproci. Lo sport diventa così presidio educativo capace di costruire legami, prevenire bullismo e promuovere benessere.A Melissano e Alliste, "Parate Variopinte" dimostra che anche le arti performative possono essere strumenti di inclusione. Majorettes e sbandieratori coinvolgono ragazzi con e senza disabilità in un percorso fatto di disciplina, cooperazione e senso di appartenenza. Le esibizioni pubbliche e i festival diventano momenti collettivi in cui la diversità non è un limite, ma una risorsa riconosciuta e celebrata dalla comunità.Sulle coste pugliesi, il mare diventa palestra e aula educativa. Progetti come "Martutti", "Sulle Ali del Vento", "Rotta Comune" e "Onda Alta" trasformano vela, SUP, para-sailing e snorkeling in strumenti pedagogici. Ogni manovra insegna responsabilità, ogni uscita in mare rafforza il lavoro di squadra, ogni esperienza consolida il rispetto delle regole. La barca "Invicta", bene confiscato alla criminalità e restituito a finalità sociali, diventa simbolo di rinascita e legalità. Minori stranieri non accompagnati, bambini con disabilità e ragazzi provenienti da famiglie fragili condividono la stessa rotta, imparando a prendersi cura di sé e degli altri.Anche nei contesti urbani la sfida è significativa. A Bari, "Rotta Comune" trasforma il porto in uno spazio di rigenerazione sociale. Ragazzi provenienti da quartieri vulnerabili come San Paolo, Libertà e San Pio apprendono, attraverso la vela e la canoa, il valore della cooperazione e dell'autonomia. Durante l'inverno, laboratori di cultura marittima, sostenibilità ambientale e osservazione astronomica rafforzano la consapevolezza ecologica e il legame con il territorio, dimostrando che educazione e sport possono procedere insieme.Parallelamente, progetti multisport operano nelle scuole e nei centri sociali di Lecce, dei comuni della provincia di Lecce e di Brindisi, offrendo percorsi gratuiti e inclusivi. L'attività fisica diventa occasione di empowerment, prevenzione del disagio e sviluppo di competenze trasversali come problem solving, cooperazione e resilienza. L'obiettivo non è formare campioni, ma cittadini consapevoli.Anche le arti e la cultura mantengono un ruolo centrale. Nei laboratori di danza e musica, i giovani imparano a coordinarsi, a rispettare le regole e a sentirsi parte di un gruppo. Ogni esibizione rappresenta un momento di crescita personale e collettiva, un'opportunità per valorizzare il talento di ciascuno, indipendentemente dalla provenienza sociale o dalle abilità individuali.Strumenti come il mentoring tra pari, il Cooperative Learning, la gamification e i nudge educativi favoriscono la partecipazione attiva e la valorizzazione delle diversità. Il monitoraggio dell'impatto, attraverso diari di bordo, schede emotive e valutazioni pre e post attività, consente di misurare risultati concreti non solo sul piano motorio, ma anche su quello relazionale e sociale.In tutte queste esperienze, lo sport e le arti non sono fini a sé stessi. Diventano leve di inclusione, prevenzione e empowerment. Trasformano contesti vulnerabili in laboratori di cittadinanza attiva, rafforzano l'autostima, promuovono stili di vita sani e ricostruiscono legami tra ragazzi, famiglie e territori.Le 26 iniziative promosse attraverso l'Avviso regionale rappresentano un modello di educazione integrata e comunitaria. Offrono opportunità concrete di sviluppo personale e sociale, contribuendo a contrastare la povertà educativa e a costruire un futuro più inclusivo e resiliente. Raccontano storie di giovani che, attraverso il movimento, il gioco, la musica e il mare, imparano a trasformare la fragilità in risorsa, a diventare cittadini attivi e a creare comunità più coese e solidali.