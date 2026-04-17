Cronaca
Lite familiare in viale Russia, momenti di tensione: feriti lievi
Sul posto Carabinieri, Polizia e 118
Trani - venerdì 17 aprile 2026 11.40
Momenti di tensione nella giornata odierna in viale Russia, dove si è verificato un episodio di disordine a seguito di una lite familiare. L'accaduto ha attirato l'attenzione di numerosi residenti e passanti, richiamati dalle urla e dal movimento concitato in strada.
Secondo le prime informazioni, si è trattato di un diverbio degenerato tra componenti dello stesso nucleo familiare. In breve tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno provveduto a ristabilire la calma e a ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti: fortunatamente, le persone rimaste ferite hanno riportato soltanto lesioni lievi e non si registrano condizioni gravi.
Nel frattempo, sono state smentite le voci circolate inizialmente tra i presenti, secondo cui il padre avrebbe aggredito il figlio. Una ricostruzione che, alla luce degli accertamenti, non troverebbe riscontro. Le forze dell'ordine proseguono gli approfondimenti per chiarire con esattezza quanto accaduto.
Secondo le prime informazioni, si è trattato di un diverbio degenerato tra componenti dello stesso nucleo familiare. In breve tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno provveduto a ristabilire la calma e a ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti: fortunatamente, le persone rimaste ferite hanno riportato soltanto lesioni lievi e non si registrano condizioni gravi.
Nel frattempo, sono state smentite le voci circolate inizialmente tra i presenti, secondo cui il padre avrebbe aggredito il figlio. Una ricostruzione che, alla luce degli accertamenti, non troverebbe riscontro. Le forze dell'ordine proseguono gli approfondimenti per chiarire con esattezza quanto accaduto.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere