Lite familiare in viale Russia, momenti di tensione: feriti lievi

Momenti di tensione nella giornata odierna in viale Russia, dove si è verificato un episodio di disordine a seguito di una lite familiare. L'accaduto ha attirato l'attenzione di numerosi residenti e passanti, richiamati dalle urla e dal movimento concitato in strada.Secondo le prime informazioni, si è trattato di un diverbio degenerato tra componenti dello stesso nucleo familiare. In breve tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno provveduto a ristabilire la calma e a ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti: fortunatamente, le persone rimaste ferite hanno riportato soltanto lesioni lievi e non si registrano condizioni gravi.Nel frattempo, sono state smentite le voci circolate inizialmente tra i presenti, secondo cui il padre avrebbe aggredito il figlio. Una ricostruzione che, alla luce degli accertamenti, non troverebbe riscontro. Le forze dell'ordine proseguono gli approfondimenti per chiarire con esattezza quanto accaduto.