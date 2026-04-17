Lite in viale Russia
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Cronaca

Lite familiare in viale Russia, momenti di tensione: feriti lievi

Sul posto Carabinieri, Polizia e 118

Trani - venerdì 17 aprile 2026 11.40
Momenti di tensione nella giornata odierna in viale Russia, dove si è verificato un episodio di disordine a seguito di una lite familiare. L'accaduto ha attirato l'attenzione di numerosi residenti e passanti, richiamati dalle urla e dal movimento concitato in strada.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un diverbio degenerato tra componenti dello stesso nucleo familiare. In breve tempo sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno provveduto a ristabilire la calma e a ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti: fortunatamente, le persone rimaste ferite hanno riportato soltanto lesioni lievi e non si registrano condizioni gravi.

Nel frattempo, sono state smentite le voci circolate inizialmente tra i presenti, secondo cui il padre avrebbe aggredito il figlio. Una ricostruzione che, alla luce degli accertamenti, non troverebbe riscontro. Le forze dell'ordine proseguono gli approfondimenti per chiarire con esattezza quanto accaduto.
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