Decaro: “Il mare deve essere di tutti” – più libertà e regole per un’estate sostenibile anche per i Lidi di Trani

C'è un filo conduttore chiaro nelle parole del presidente della Regione Puglia,: il mare come bene comune, da vivere liberamente ma anche da proteggere con responsabilità. Un equilibrio tra diritti e doveri che richiama un tema a lui particolarmente caro, quello della tutela ambientale, sempre più centrale nelle politiche regionali. In un contesto in cui il cambiamento climatico e l'inquinamento mettono a rischio gli ecosistemi costieri, Decaro rilancia un messaggio semplice ma incisivo: la bellezza del mare pugliese va difesa ogni giorno, a partire dai comportamenti individuali.Non solo norme, dunque, ma una vera e propria cultura del rispetto, capace di coinvolgere cittadini, turisti e operatori. Nel dettaglio, le nuove indicazioni puntano a rendere le spiagge più accessibili e inclusive. «I gestori dei lidi hanno l'obbligo di permettere il transito e l'accesso al mare», ha chiarito il presidente, ribadendo che nessuno potrà vietare ai bagnanti di portare e consumare cibo da casa, anche sotto ombrelloni o su sdraio regolarmente occupate. Il mare è e deve essere soprattutto dei pugliesi, senza vincoli e senza paletti», ha sottolineato Decaro, evidenziando però come la libertà debba andare di pari passo con il senso civico. Da qui l'invito a non abbandonare rifiuti, nemmeno i mozziconi di sigaretta, e a preferire materiali biodegradabili.Tra le regole fissate, anche il divieto di accendere fuochi e organizzare feste abusive, pur lasciando spazio a momenti conviviali semplici, come festeggiare un compleanno in spiaggia nel rispetto degli altri. Decaro richiama infatti l'attenzione anche sulla convivenza tra bagnanti: evitare di fumare vicino ad altre persone e mantenere il volume della musica a livelli adeguati. Novità anche per la fruizione degli stabilimenti balneari: nelle spiagge in concessione, ombrelloni e sdraio potranno essere utilizzati anche oltre il tramonto, offrendo così la possibilità di vivere il mare più a lungo. Un insieme di misure che punta a coniugare libertà, turismo e sostenibilità, con un messaggio finale chiaro: il mare è un patrimonio condiviso e, proprio per questo, richiede cura, rispetto e responsabilità da parte di tutti.tl@