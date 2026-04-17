Villa Comunale di Trani
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Villa Comunale chiusa, Ferrante: “Massima prudenza dopo la caduta di un albero”

Sopralluoghi tecnici in corso dopo il maltempo: stop temporaneo all’accesso per garantire la sicurezza

Trani - venerdì 17 aprile 2026 12.05
La Città di Trani ha disposto la chiusura temporanea della Villa Comunale per motivi di tutela e sicurezza pubblica, senza indicare la data di riapertura. L'avviso, diffuso nelle ultime ore, informa i cittadini che l'area resterà interdetta fino al completamento delle operazioni tecniche di monitoraggio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi. Come spiegato dal vice sindaco Fabrizio Ferrante, è stata emessa un'ordinanza legata alla pericolosità di alcuni alberi, dopo che uno di essi è caduto nell'area giostre circa due giorni fa.

«L'Amministrazione preferisce mantenere la massima prudenza», ha dichiarato Fabrizio Ferrante, V.Sindaco della Città, sottolineando come le verifiche siano finalizzate non solo alla rimozione dell'albero già caduto, ma anche al monitoraggio complessivo delle alberature presenti, per escludere ulteriori rischi per la pubblica incolumità. Le operazioni tecniche richiederanno il tempo necessario per garantire controlli accurati e interventi mirati. Solo al termine delle verifiche sarà possibile riaprire in sicurezza uno degli spazi verdi più frequentati della città.
Villa Comunale - Avviso chiusura temporanea
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