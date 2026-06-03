Ballottaggio Trani 2026, confermati presidenti e scrutatori dei seggi

Si comunica che la composizione definitiva degli uffici elettorali di sezione del 24 e 25 maggio, si intende confermata anche per il turno del ballottaggio di lunedì 7 e domenica 8 giugno 2026. La costituzione dei seggi avrà luogo sabato 6 giugno entro le ore 16:00.Le operazioni di voto si svolgeranno:- dalle 07.00 alle 23.00 di domenica 7 giugno- dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 8 giugno (al termine avrà luogo lo scrutinio)Pertanto, i presidenti e gli scrutatori che hanno chiuso i seggi il primo turno, si intendono confermati anche per il turno del ballottaggio senza necessità di ulteriore notifica della nomina.I componenti dei seggi, in caso di impossibilità per gravi motivi a svolgere la loro funzione di presidenti o scrutatori, dovranno inviare con urgenza alla mail dell'ufficio elettorale (responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it) istanza di rinuncia esaurientemente motivata e documentata sui motivi dell'impedimento con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento e provvedimento di nomina.