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Ballottaggio Trani 2026, confermati presidenti e scrutatori dei seggi

Nessuna nuova nomina per il secondo turno dell’8 e 9 giugno

Trani - mercoledì 3 giugno 2026 13.46
Si comunica che la composizione definitiva degli uffici elettorali di sezione del 24 e 25 maggio, si intende confermata anche per il turno del ballottaggio di lunedì 7 e domenica 8 giugno 2026. La costituzione dei seggi avrà luogo sabato 6 giugno entro le ore 16:00.
Le operazioni di voto si svolgeranno:
- dalle 07.00 alle 23.00 di domenica 7 giugno
- dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 8 giugno (al termine avrà luogo lo scrutinio)
Pertanto, i presidenti e gli scrutatori che hanno chiuso i seggi il primo turno, si intendono confermati anche per il turno del ballottaggio senza necessità di ulteriore notifica della nomina.
I componenti dei seggi, in caso di impossibilità per gravi motivi a svolgere la loro funzione di presidenti o scrutatori, dovranno inviare con urgenza alla mail dell'ufficio elettorale (responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it) istanza di rinuncia esaurientemente motivata e documentata sui motivi dell'impedimento con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento e provvedimento di nomina.
Elezioni Amministrative 2026
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