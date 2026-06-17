Battiti Live a Trani, Angelo Guarriello: “Massima attenzione alla sicurezza sanitaria”

In vista dell'edizione 2026 di Battiti Live, in programma dal 24 al 28 giugno in piazza Quercia a Trani, Angelo Guarriello richiama l'attenzione sulla necessità di garantire la massima attenzione alla sicurezza sanitaria."Ritengo che eventi di questa portata debbano essere sempre accompagnati da una pianificazione sanitaria rigorosa e all'altezza del numero di presenze previste" afferma Guarriello, che esprime comunque fiducia nel lavoro delle istituzioni e degli organizzatori, convinto che il piano di emergenza verrà predisposto in maniera adeguata e puntuale.L'ex candidato sindaco evidenzia come la complessità logistica della manifestazione imponga una riflessione attenta sull'intero sistema di emergenza-urgenza, soprattutto in un contesto urbano come quello di Trani."Non possiamo dimenticare – sottolinea Guarriello – che la città dispone di un pronto soccorso che non funziona come uno tradizionale, ossia non può gestire tutte le emergenze sul posto. Questo elemento rende ancora più delicata la gestione sanitaria durante eventi che concentrano in poche ore migliaia di persone in uno spazio limitato".Guarriello richiama quindi l'attenzione sulla necessità di rafforzare il dispositivo di soccorso previsto, auspicando la presenza di ambulanze adeguatamente medicalizzate. "Credo sia fondamentale prevedere un numero significativo di mezzi di tipo 'Mike', con a bordo il medico dell'emergenza territoriale e personale infermieristico qualificato, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità".Secondo la sua valutazione, le ambulanze di tipo "India", pur rappresentando una componente essenziale della rete di soccorso, "hanno un diverso livello operativo e devono essere integrate da mezzi con maggiore capacità clinica sul campo" spiega ancora Guarriello. "Non si tratta di alimentare polemiche ma di contribuire con spirito di responsabilità a una riflessione condivisa sulla tutela della salute pubblica. Battiti Live è una grande opportunità per la città e deve essere anche un esempio di organizzazione e sicurezza per tutti i cittadini e per i visitatori che arriveranno a Trani