Trani | Via delle Tufare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani | Via delle Tufare. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Trani | Dramma all'alba in via delle Tufare: pedone travolto, ora in codice rosso

L'incidente intorno alle 5.30 all'altezza del civico 41. L'uomo è stato sbalzato per diversi metri e trasportato in codice rosso all'ospedale di Andria.

Trani - mercoledì 5 agosto 2026 7.56
Grave incidente nelle prime ore di questa mattina, 5 agosto 2026, in via delle Tufare, all'altezza del civico 41. Erano circa le 5.30 quando una Mini Cooper, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un uomo residente nella zona. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l'impatto è stato particolarmente violento: il pedone sarebbe stato sbalzato per diversi metri, finendo rovinosamente sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorso. Gli operatori del 118, giunti in pochi minuti, hanno prestato le prime cure al ferito, apparso fin da subito in condizioni molto gravi, disponendone il trasferimento in codice rosso all'ospedale "Bonomo" di Andria.
L'autista della Mini Cooper, visibilmente sotto shock dopo l'accaduto, è rimasto sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità. Un contributo determinante alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate presso un'attività commerciale della zona, le cui immagini potrebbero chiarire le fasi che hanno preceduto e accompagnato il violento impatto. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori, mentre cresce la preoccupazione per le condizioni del pedone, ricoverato in prognosi riservata.
Notizia in aggiornamento
Trani | Via delle Tufare
Trani | Via delle Tufare © Tonino Lacalamita
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