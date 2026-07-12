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Cronaca

Incidente sulla SS16 tra Trani e Bisceglie

Si registrano lunghe code sul tratto interessato

Trani - domenica 12 luglio 2026 23.22
Nella tarda serata si è verificato un incidente lungo la SS16 tra Trani e Bisceglie, in particolare all'altezza di Trani sud, in direzione Foggia.
Lunghi incolonnamenti si sono formati lungo il tratto interessato e, secondo indiscrezioni, si parla addirittura di code lunghe 5 km.
Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.
  • Incidente
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