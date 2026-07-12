Incidente sulla SS16 tra Trani e Bisceglie

Nella tarda serata si è verificato un incidente lungo la SS16 tra Trani e Bisceglie, in particolare all'altezza di Trani sud, in direzione Foggia.Lunghi incolonnamenti si sono formati lungo il tratto interessato e, secondo indiscrezioni, si parla addirittura di code lunghe 5 km.Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.