Cronaca
Incidente sulla SS16 tra Trani e Bisceglie
Si registrano lunghe code sul tratto interessato
Trani - domenica 12 luglio 2026 23.22
Nella tarda serata si è verificato un incidente lungo la SS16 tra Trani e Bisceglie, in particolare all'altezza di Trani sud, in direzione Foggia.
Lunghi incolonnamenti si sono formati lungo il tratto interessato e, secondo indiscrezioni, si parla addirittura di code lunghe 5 km.
Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.
Lunghi incolonnamenti si sono formati lungo il tratto interessato e, secondo indiscrezioni, si parla addirittura di code lunghe 5 km.
Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.